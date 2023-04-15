Чемпионат Турции. «Петким Спор» – «Каршияка», «Газиантеп» встретится с «Галатасараем»

В субботу, 15 апреля, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги пройдут три матча.

«Петким Спор» примет «Каршияку», « » дома встретится с « ».

Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат

Газиантеп – Галатасарай Дата проведения 15 апреля, 18.00, «Ahmet Cömert Spor Salonu» Онлайн матча

Положение команд: Тюрк Телеком – 21-3, Фенербахче – 20-4, – 18-6, Анадолу Эфес – 17-7, Бурсаспор – 14-10, Дарушафака – 12-12, Галатасарай – 11-13, Меркезефенди – 10-14, – 10-14, Маниса – 10-14, – 9-15, Петким Спор – 9-15, Тофаш – 9-15, Бешикташ – 8-16, Газиантеп – 7-17, Коньяспор – 7-17.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

«Историю нашей победы надо преподавать в школах». 30 лет назад французский клуб впервые стал лучшим в Европе

Гонка за MVP. Финиш, к которому никто не пришел первым