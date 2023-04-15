Чемпионат Турции. «Петким Спор» – «Каршияка», «Газиантеп» встретится с «Галатасараем»
В субботу, 15 апреля, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги пройдут три матча.
«Петким Спор» примет «Каршияку», «Газиантеп» дома встретится с «Галатасараем».
Чемпионат Турции
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 15 апреля, 13.00, «Улкер Спортс Арена»
- Дата проведения
- 15 апреля, 15.30, «Enka Sport Hall»
- Дата проведения
- 15 апреля, 18.00, «Ahmet Cömert Spor Salonu»
Положение команд: Тюрк Телеком – 21-3, Фенербахче – 20-4, Каршияка – 18-6, Анадолу Эфес – 17-7, Бурсаспор – 14-10, Дарушафака – 12-12, Галатасарай – 11-13, Меркезефенди – 10-14, Бююкчекмедже – 10-14, Маниса – 10-14, Бахчешехир – 9-15, Петким Спор – 9-15, Тофаш – 9-15, Бешикташ – 8-16, Газиантеп – 7-17, Коньяспор – 7-17.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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