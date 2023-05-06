Чемпионат Турции. «Тофаш» – «Дарушафака», «Каршияка» примет «Бахчешехир»
В субботу, 6 мая, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги «Тофаш» сыграет с «Дарушафакой», «Каршияка» примет «Бахчешехир».
Чемпионат Турции
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 5 мая, 19.00, «Ahmet Cömert Spor Salonu»
- Дата проведения
- 6 мая, 13.00, «Синан Эрдем Доум»
- Дата проведения
- 6 мая, 15.30, «Tofaş Spor Salonu»
Положение команд: Тюрк Телеком – 22-4, Фенербахче – 21-5, Каршияка – 19-8, Анадолу Эфес – 19-8, Бурсаспор – 17-10, Дарушафака – 13-13, Тофаш – 12-15, Бююкчекмедже – 12-15, Галатасарай – 11-15, Бахчешехир – 12-15, Петким Спор – 11-16, Меркезефенди – 11-16, Маниса – 10-17, Газиантеп – 9-19,Бешикташ – 8-18, Коньяспор – 7-20.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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