Чемпионат Турции. «Тофаш» – «Дарушафака», «Каршияка» примет «Бахчешехир»

В субботу, 6 мая, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги « » сыграет с «Дарушафакой», «Каршияка» примет « ».

Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат

Положение команд: Тюрк Телеком – 22-4, Фенербахче – 21-5, – 19-8, Анадолу Эфес – 19-8, Бурсаспор – 17-10, – 13-13, Тофаш – 12-15, Бююкчекмедже – 12-15, – 11-15, Бахчешехир – 12-15, Петким Спор – 11-16, Меркезефенди – 11-16, Маниса – 10-17, Газиантеп – 9-19,Бешикташ – 8-18, Коньяспор – 7-20.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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