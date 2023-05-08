Иван Лазарев: «Первую игру мы проиграли больше в драке, чем в баскетболе. А сегодня в драке было поровну»

Теги УНИКС Локомотив-Кубань Единая лига ВТБ Иван Лазарев Баскетбол

Центровой УНИКСа Иван Лазарев после победы над «Локомотивом-Кубань» (79:76, 1-1) отметил, что команды показывают жесткий контактный баскетбол.

«Болельщики просто стояли на ушах. Это только вторая игра финальной серии. Но, по ощущениям, будто последняя.

Первую игру мы проиграли больше в драке, чем в баскетболе. А сегодня в драке было поровну. Мы старались.

Именно в этом показателе мы не уступали. Были небольшие проблемы на подборе, но лучше, чем в прошлой игре.

Сегодня мы сами навязывали жесткий темп. И у нас тоже было большое количество быстрых прорывов. В первую очередь, это потому, что мы не уступали в контактности в этой игре и жесткости. Серьезно, игра была жесткая. Игра была кость в кость», – заявил Лазарев в эфире «Матч ТВ».

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1 комментарий

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misshud
Интересно, а сколько Лазарев сыграл, что у него берут интервью ?
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