Кристапс Порзингис о дуэте с Лукой Дончичем: «Мы не идеально подходили друг другу»

Форвард « » согласился, что его дуэт с в « » не был идеальным.

«Конечно, я тоже считаю, что мы не идеально подходили друг другу. Нам так и не удалось довести нашу игру до такого уровня. И во многом это моя вина», – сказал Порзингис.

Порзингис и Дончич были партнерами по команде в течение двух с половиной лет.

«Даллас» с Дончичем и Кайри не попал в плей-офф. Что дальше?