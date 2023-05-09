Кристапс Порзингис о дуэте с Лукой Дончичем: «Мы не идеально подходили друг другу»

Теги Даллас НБА Вашингтон Лука Дончич Кристапс Порзингис Баскетбол

Форвард «Вашингтона» Кристапс Порзингис согласился, что его дуэт с Лукой Дончичем в «Далласе» не был идеальным.

«Конечно, я тоже считаю, что мы не идеально подходили друг другу. Нам так и не удалось довести нашу игру до такого уровня. И во многом это моя вина», – сказал Порзингис.

Порзингис и Дончич были партнерами по команде в течение двух с половиной лет.

«Даллас» с Дончичем и Кайри не попал в плей-офф. Что дальше?

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11 комментариев

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MrFrost
Луке, такое впечатление, идеально никто из более менее игроков не подойдёт. Да, был Брансон, но в момент выступления за Даллас он был ноунеймом, который выполнял, то что ему скажут. Думаю, что сейчас, когда Брансон почувствовал себя чуть в другом статусе, они бы не сыгрались. Слишком уж Лука жаден до мяча и статы.
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Кирилл
Ответ bodros
Думаю, это не первое подобное интервью экс-партнеров Луки. Вспомните, Порзи приходил как тру единорог, кандидат на защитную пятерку, с отличным броском. Да травмы, но уж не только в нем одном была проблема
Только вот тут же Порзи говорит в том, что они не сошлись, «во многом это моя вина».
+8
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Игорь Северянин
Ответ MrFrost
Луке, такое впечатление, идеально никто из более менее игроков не подойдёт. Да, был Брансон, но в момент выступления за Даллас он был ноунеймом, который выполнял, то что ему скажут. Думаю, что сейчас, когда Брансон почувствовал себя чуть в другом статусе, они бы не сыгрались. Слишком уж Лука жаден до мяча и статы.
Холидэй бы подошел)
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Лёвик Султановс
Ответ bodros
Думаю, это не первое подобное интервью экс-партнеров Луки. Вспомните, Порзи приходил как тру единорог, кандидат на защитную пятерку, с отличным броском. Да травмы, но уж не только в нем одном была проблема
ну кстати непонятно что от него хотели в тш, сколько матчей далласа тогда не смотрел, порзи практически не защищался.
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Givi Shotadze
Ответ Лёвик Султановс
ну кстати непонятно что от него хотели в тш, сколько матчей далласа тогда не смотрел, порзи практически не защищался.
На тот момент у Порзи была проблема, оставшаяся после Нью-Йорка, его выжали, он получил травму и стал никому не нужен. В Далласе он не видел себя на долгом сотрудничестве, все были очарованы Дончичем и готовы были на все, ради его пожеланий. Вот Кристапс и не лез в защите на рискованные авантюры.
В Нью-Йорке он был безбашенный. И травма скорее случайная была, не в борьбе....
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bodros
Думаю, это не первое подобное интервью экс-партнеров Луки. Вспомните, Порзи приходил как тру единорог, кандидат на защитную пятерку, с отличным броском.
Да травмы, но уж не только в нем одном была проблема
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Abdulla
Порзингис очень корректный парень.
Он знает, что на кону всегда репутация и бабло, зачем кого-то парафинить?
Да, он сам был в Далласе ну так...Так себе, средне.
А с Лукой реально что-то никто сыграться не может...Какая-то такая картина вырисовывается...
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Abdulla
Ответ Лёвик Султановс
а мне казалось что его пассивная игра под щитами и в защите вообще была установкой тренера. создовалост впечатление что это было систематически
Гиви выше всё верно расписал, Порзигод себя жалел после травмы. Прямо реально сезона 2 меньше прыгал, меньше блокировал, не лез на рожон.
Он и правильно. С таким списком повреждений он сумел дотянуть до сей поры, причём не так много и пропускает игр за Вашингтон.
Ещё и ВТОРАЯ максималка светит.
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Лёвик Султановс
Ответ Abdulla
Гиви выше всё верно расписал, Порзигод себя жалел после травмы. Прямо реально сезона 2 меньше прыгал, меньше блокировал, не лез на рожон. Он и правильно. С таким списком повреждений он сумел дотянуть до сей поры, причём не так много и пропускает игр за Вашингтон. Ещё и ВТОРАЯ максималка светит.
я ничего против не имею. просто мои ощущения в тот момент и недоумевания. + он играл на больших минутах. поэтому у меня создавалось впечатление что это от штаба идёт. ну и ко всему я по сути плотно за нба стал следить после перехода порзи. как никак земеля, мы с одного города.
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