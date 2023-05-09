Кристапс Порзингис о дуэте с Лукой Дончичем: «Мы не идеально подходили друг другу»
Форвард «Вашингтона» Кристапс Порзингис согласился, что его дуэт с Лукой Дончичем в «Далласе» не был идеальным.
«Конечно, я тоже считаю, что мы не идеально подходили друг другу. Нам так и не удалось довести нашу игру до такого уровня. И во многом это моя вина», – сказал Порзингис.
Порзингис и Дончич были партнерами по команде в течение двух с половиной лет.
«Даллас» с Дончичем и Кайри не попал в плей-офф. Что дальше?
В Нью-Йорке он был безбашенный. И травма скорее случайная была, не в борьбе....
Да травмы, но уж не только в нем одном была проблема
Он знает, что на кону всегда репутация и бабло, зачем кого-то парафинить?
Да, он сам был в Далласе ну так...Так себе, средне.
А с Лукой реально что-то никто сыграться не может...Какая-то такая картина вырисовывается...
Он и правильно. С таким списком повреждений он сумел дотянуть до сей поры, причём не так много и пропускает игр за Вашингтон.
Ещё и ВТОРАЯ максималка светит.