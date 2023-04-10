Продление контрактов с Кузмой и Порзингисом является приоритетом «Вашингтона» в межсезонье

Обозреватель « » Чейз Хьюз со ссылкой на генерального менеджера Томми Шеппарда сообщает, что приоритетной задачей команды на межсезонье является продление контрактов с форвардами и .

Кристапс в минувшем сезоне отмечался в среднем показателями в 23,2 очка, и 8,4 подбора при 39% реализации из-за дуги. У баскетболиста имеется опция на следующий сезон – 36 млн долларов.

Статистические показатели Кузмы в регулярке-2022/23: 21,2 очка, 7,2 подбора и 3,7 передачи при 45% с игры и 33% из-за дуги. У него также имеется опция игрока на сезон-2023/24 в размере 13 млн долларов.

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