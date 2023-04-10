Продление контрактов с Кузмой и Порзингисом является приоритетом «Вашингтона» в межсезонье

Теги НБА Вашингтон Кристапс Порзингис Кайл Кузма Томми Шеппард Баскетбол

Обозреватель «Вашингтона» Чейз Хьюз со ссылкой на генерального менеджера Томми Шеппарда сообщает, что приоритетной задачей команды на межсезонье является продление контрактов с форвардами Кайлом Кузмой и Кристапсом Порзингисом.

Кристапс в минувшем сезоне отмечался в среднем показателями в 23,2 очка, и 8,4 подбора при 39% реализации из-за дуги. У баскетболиста имеется опция на следующий сезон – 36 млн долларов.

Статистические показатели Кузмы в регулярке-2022/23: 21,2 очка, 7,2 подбора и 3,7 передачи при 45% с игры и 33% из-за дуги. У него также имеется опция игрока на сезон-2023/24 в размере 13 млн долларов.

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1 комментарий

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Алексааандр
уходить нужно Кузме, если хочет побеждать, а если денег, то пусть остаётся
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