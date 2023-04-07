Тим Макмэн о действиях «Далласа»: «Организация решила отдать приоритет лотерее драфта НБА вместо призрачных шансов на попадание в плей-ин»

Теги Даллас Нью-Йорк НБА Кристапс Порзингис Баскетбол

Инсайдер ESPN Тим Макмэн пролил свет на действия «Далласа» в концовке регулярного чемпионата-2022/23.

«Это чистой воды «танкинг». Организация решила отдать приоритет лотерее драфта НБА вместо призрачных шансов на попадание в плей-ин. Они не верят, что смогли бы добиться успеха в плей-офф, даже если бы звезды сошлись и «Мэвс» зашли в плей-ин.

То, над чем они имеют контроль – так это попадание в десятку лотерейных пиков. Почему это так важно? Потому что выбор, фигурировавший в обмене Порзингиса, является Топ-10 защищенным пиком. В худшем случае они получат право выбора 11-ми и пик поедет в «Нью-Йорк», – сказал Тим в эфире NBA Today.

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1 комментарий

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Consistency
Чет проиграл со слова "танкинг" применительно к двум матчам)))
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