Никита Курбанов: «По слухам, возможно, будут игры против Сербии»

Теги товарищеские матчи ЦСКА Никита Курбанов сборная России сборная Сербии Баскетбол

Капитан ЦСКА Никита Курбанов заявил, что сборная России, возможно, проведет товарищеские матчи против команды Сербии.

— Что будет с международными матчами, как-то это обсуждается в команде?

— В целом, у нас это все равно уходит на летний период. Ситуация может поменяться или еще что-то. Мы живем тем, что готовимся к летним играм. По слухам, возможно, будут какие-то игры против Сербии. Будем ждать лета, там уже будет более понятно.

В феврале сборная России провела товарищеские матчи в Сербии с местными клубами «Мега» и ФМП.

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