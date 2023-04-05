Богдан Богданович: «Если здоровье позволит, буду играть за Сербию на ЧМ-2023»

Теги Атланта сборная Сербии НБА Светислав Пешич Богдан Богданович чемпионат мира-2023 Баскетбол

Атакующий защитник «Атланты» Богдан Богданович подтвердил, что планирует играть за сборную Сербии на чемпионате мира-2023.

«Я разговаривал с тренером Светиславом Пешичем. Если здоровье позволяет, мое выступление за сборную никогда не подвергается сомнению. Мы все обсудили. Я здесь.

Не могу сказать, что полностью доволен своим состоянием, но рад, что больше нет таких проблем, как в прошлом году. Мне приходилось пить таблетки, чтобы оставаться на нормальном уровне. Рад, что все это в прошлом», – сказал Богданович.

Богданович пропустил Евробаскет-2022 из-за операции на колене.

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1 комментарий

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За Валенсию с 1999
Красавчик
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