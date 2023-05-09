Энтони Дэвис: «Уорриорз» уже побеждали при 1-3 в серии»

Форвард « » считает, что команде не стоит расслабляться после третьей победы в серии с «Уорриорз» (104:101, 3-1).

«Уорриорз» уже побеждали при 1-3 в серии.

В следующий раунд проходит команда, которая одержит четыре победы, а не три», – заявил Дэвис.

В 2016 году «воины» уступали 1-3 в серии с «Оклахомой», но победили. За команду тогда выступали Стеф Карри, Клэй Томпсон, Дрэймонд Грин и Андре Игудала, которые все еще в составе.

Анализ первого раунда плей-офф через типы владений