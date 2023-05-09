Энтони Дэвис: «Уорриорз» уже побеждали при 1-3 в серии»
Форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис считает, что команде не стоит расслабляться после третьей победы в серии с «Уорриорз» (104:101, 3-1).
«Уорриорз» уже побеждали при 1-3 в серии.
В следующий раунд проходит команда, которая одержит четыре победы, а не три», – заявил Дэвис.
В 2016 году «воины» уступали 1-3 в серии с «Оклахомой», но победили. За команду тогда выступали Стеф Карри, Клэй Томпсон, Дрэймонд Грин и Андре Игудала, которые все еще в составе.
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