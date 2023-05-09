Леброн Джеймс: «Энтони Дэвис – лучший в НБА по игре в защите»

Теги Леброн Джеймс Голден Стэйт Лейкерс НБА видео Стефен Карри НБА плей-офф Энтони Дэвис Баскетбол

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс после четвертого матча серии с «Голден Стэйт» (104:101, 3-1) отметил игру Энтони Дэвиса на своей половине площадки.

«Энтони Дэвис – лучший в НБА по игре в защите. В лиге об этом знают. Очень немногие способны защищаться под кольцом, а при необходимости меняться на разыгрывающих, отрабатывать против парней вроде Стефа, потрясающего игрока, который был очень хорош сегодня.

Даже если у Стефа сегодня трипл-дабл. Мы доверяем Эй Ди защиту любого, и он показал, почему», – сказал Джеймс.

На последней минуте при «+1» Дэвис отзащищался против Карри.

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7 комментариев

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Игорь Северянин
Когда здоров - безусловно.
+4
0
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Сергей Орлов
Ответ Light Yagami
База.
Не далёк от истины.
+4
-1
+3
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RAMIK
Мне непонятно почему ему так мало блоков отчитывают. Ощущение что у него их минимум 5 каждый матч.
+3
-1
+2
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Light Yagami
База.
+6
-5
+1
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Телохранитель Джеймса Уорти
Защита против Карри в двух подряд атаках на последней минуте - лишнее доказательство топового уровня AD в персональной защите. Да, были ситуации, когда Стэф его раскачивал на дуге, но это все-таки один из лучших дриблеров за всю историю баскетбола в принципе.
Но, повторюсь, в самый ответственный момент Энтони показал как надо 💪🏼
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ФомаМаня
Напомнило как Кевин Лав в конце 7-й игры в финале тоже против Карри отзащищался
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