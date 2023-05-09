Форвард « » после четвертого матча серии с « » (104:101, 3-1) отметил игру на своей половине площадки.

«Энтони Дэвис – лучший в по игре в защите. В лиге об этом знают. Очень немногие способны защищаться под кольцом, а при необходимости меняться на разыгрывающих, отрабатывать против парней вроде Стефа, потрясающего игрока, который был очень хорош сегодня.

Даже если у Стефа сегодня трипл-дабл. Мы доверяем Эй Ди защиту любого, и он показал, почему», – сказал Джеймс.

На последней минуте при «+1» Дэвис отзащищался против Карри.

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