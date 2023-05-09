Леброн Джеймс стал рекордсменом плей-офф НБА по реализованным 2-очковым
Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс стал рекордсменом плей-офф НБА по реализованным 2-очковым броскам.
Джеймс начинал четвертую встречу серии с «Голден Стэйт» (104:101, 3-1), имея одинаковые показатели с Каримом Абдул-Джаббаром (2 356).
Реализовав 8 2-очковых, 38-летний форвард вышел на 1-е место.
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А если ещё прибавит в этом плей-офф, а ЛАЛ возьмут перстни, то звание гоат Майкла будет под угрозой.