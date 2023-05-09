Леброн Джеймс стал рекордсменом плей-офф НБА по реализованным 2-очковым

Теги Леброн Джеймс Голден Стэйт Лейкерс НБА Карим Абдул-Джаббар НБА плей-офф Баскетбол

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс стал рекордсменом плей-офф НБА по реализованным 2-очковым броскам.

Джеймс начинал четвертую встречу серии с «Голден Стэйт» (104:101, 3-1), имея одинаковые показатели с Каримом Абдул-Джаббаром (2 356).

Реализовав 8 2-очковых, 38-летний форвард вышел на 1-е место.

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8 комментариев

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DirkMavs
Этот парень точно из другой планеты… нельзя не восхищаться сильная личность
+9
-1
+8
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ShowTime.
Ответ bel01
Феномен. Кто бы что не говорил. А если ещё прибавит в этом плей-офф, а ЛАЛ возьмут перстни, то звание гоат Майкла будет под угрозой.
оно уже под угрозой как по мне , хотя я фан гс
+6
0
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Телохранитель Джеймса Уорти
One more game, one more record 💪🏼
+4
-1
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bel01
Феномен. Кто бы что не говорил.
А если ещё прибавит в этом плей-офф, а ЛАЛ возьмут перстни, то звание гоат Майкла будет под угрозой.
+2
0
+2
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Camp_Nou
Всегда было интересно, у кого из тройки Уилт, Майкл, ЛеБрон больше всего рекордов в НБА.
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Посторонним В
Мужик уже в той точке карьеры, когда любым телодвижением перезаписывает какие-то рекорды. И по-прежнему голоден до заветной гаечки 😁
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АРХАТ
Пока одни бомбят свои трёшечки, вторые отдают должное старому баскету - двушечки и штрафные)
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Nagatomo
Ни дня без рекорда)
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