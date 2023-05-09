Том Тибодо: «Для выхода в следующий раунд нужно одержать четыре победы»

Теги Майами Нью-Йорк НБА Том Тибодо НБА плей-офф Баскетбол

Главный тренер «Нью-Йорка» Том Тибодо рассказал о подходе команды к оставшимся матчам серии с «Майами» (1-3) после третьего поражения.

«Для выхода в следующий раунд нужно одержать четыре победы. Так что все наши мысли о том, чтобы выиграть следующий матч.

Четверть за четвертью. Взять первую четверть, взять вторую, третью, четвертую. На следующий день будем думать о следующем матче», – заявил Тибодо.

Пятая игра серии состоится в среду в Нью-Йорке.

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4 комментария

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nbawade
Не нужно побеждать в каждой четверт, достаточно выиграть матч. Ваш Лейкерс.
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Ivan Rusak
Хватит и трех тащемта🤷‍♂️
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Djoyin
Становитесь в очередь к Джимми Батлеру за кофе по 20 долларов за стакан и чтоб без сдачи. Потому что если кто-то даст сотенную банкноту, Джимми сдачи не даст и скажет: "Какая сдача? 80 долларов за обслуживание!" 🤣
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-1
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