Том Тибодо: «Для выхода в следующий раунд нужно одержать четыре победы»

Главный тренер « » рассказал о подходе команды к оставшимся матчам серии с « » (1-3) после третьего поражения.

«Для выхода в следующий раунд нужно одержать четыре победы. Так что все наши мысли о том, чтобы выиграть следующий матч.

Четверть за четвертью. Взять первую четверть, взять вторую, третью, четвертую. На следующий день будем думать о следующем матче», – заявил Тибодо.

Пятая игра серии состоится в среду в Нью-Йорке.

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