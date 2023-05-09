Том Тибодо: «Для выхода в следующий раунд нужно одержать четыре победы»
Главный тренер «Нью-Йорка» Том Тибодо рассказал о подходе команды к оставшимся матчам серии с «Майами» (1-3) после третьего поражения.
«Для выхода в следующий раунд нужно одержать четыре победы. Так что все наши мысли о том, чтобы выиграть следующий матч.
Четверть за четвертью. Взять первую четверть, взять вторую, третью, четвертую. На следующий день будем думать о следующем матче», – заявил Тибодо.
Пятая игра серии состоится в среду в Нью-Йорке.
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