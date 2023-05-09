Иммануэл Куикли пропустил 4-й матч с «Майами» из-за травмы

Теги травмы Майами Нью-Йорк НБА НБА плей-офф Иммануэл Куикли Баскетбол

Разыгрывающий «Нью-Йорка» Иммануэл Куикли пропустил четвертый матч серии с «Майами» (101:109, 1-3) из-за растяжения связок левого голеностопа.

Куикли получил травму под занавес третьей встречи. Его участие в матче номер пять на данный момент под вопросом.

В 8 матчах плей-офф Куикли набирает 9,0 очка и 1,0 передачи в среднем за игру.

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1 комментарий

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vlasovsport
Ну вот, главный творец побед Нью-Йорка пропустил из-за травм, а главный творец побед Маями вернулся. Вот и результат.
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