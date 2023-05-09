Иммануэл Куикли пропустил 4-й матч с «Майами» из-за травмы

Разыгрывающий « » пропустил четвертый матч серии с « » (101:109, 1-3) из-за растяжения связок левого голеностопа.

Куикли получил травму под занавес третьей встречи. Его участие в матче номер пять на данный момент под вопросом.

В 8 матчах плей-офф Куикли набирает 9,0 очка и 1,0 передачи в среднем за игру.

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