«Майами» стал 4-й в истории НБА командой с 8-м посевом, которая выиграла как минимум 7 матчей в плей-офф
«Майами» в понедельник одержал победу над «Нью-Йорком» в серии второго раунда – 109:101, 3-1.
«Хит» стали четвертой в истории НБА командой с 8-м посевом, которая при нынешнем формате «постсезонки» (40-й сезон) выиграла как минимум 7 матчей в одном розыгрыше плей-офф. Ранее флоридцы прошли «Милуоки» (4-1).
В 1999 году «Никс» добились 12 побед на пути в финал, «Мемфис» в 2011 году выиграл 7 матчей, «Филадельфия» повторила этот результат в следующем году.
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