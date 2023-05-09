«Майами» стал 4-й в истории НБА командой с 8-м посевом, которая выиграла как минимум 7 матчей в плей-офф

Теги Мемфис Майами Милуоки Нью-Йорк Филадельфия НБА НБА плей-офф Джимми Батлер Баскетбол

«Майами» в понедельник одержал победу над «Нью-Йорком» в серии второго раунда – 109:101, 3-1.

«Хит» стали четвертой в истории НБА командой с 8-м посевом, которая при нынешнем формате «постсезонки» (40-й сезон) выиграла как минимум 7 матчей в одном розыгрыше плей-офф. Ранее флоридцы прошли «Милуоки» (4-1).

В 1999 году «Никс» добились 12 побед на пути в финал, «Мемфис» в 2011 году выиграл 7 матчей, «Филадельфия» повторила этот результат в следующем году.

Кто лучший игрок этого плей-офф?

Материалы по теме

15 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Andrew Slizunov
Ждем суперфинал Майами - Лейкерс
+49
-9
+40
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Catch22
Ответ Додик Аксель
Лидеры регулярки не всегда успешны в матчах ПО даже в своих конференциях и тому не мало подтверждений.
Это мягко говоря не так. 70% всех чемпионов имели Number 1 seed. 21.6% number 2 seed, 9.4% number 3 seed, 1 победитель с сидом4, один победитель с сидом 6, и все. Если лидеры регулярки не успешны в ПО, то никто не успешен тогда по критериям сидов
+13
0
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
CAN_JE
Ответ Andrew Slizunov
Ждем суперфинал Майами - Лейкерс
вообще не ждем
+19
-10
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Answer1
Ответ michaeli
Не думаю что Майами туда попадёт. Да и ЛАЛ не факт что.
Перед началом ПО, за счастье был просто 2й раунд, так что сейчас просто смотрим и наслаждаемся.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alea Jacta-Est
Ответ Andrew Slizunov
Ждем суперфинал Майами - Лейкерс
скучновато будет, Ла разнесут их.
+9
-7
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
gudi_goodies
Часто такое случается когда в регулярном чемпионате травмированы основные игроки. Тренеры забивают на результат, им главное попасть в плейофф, и поэтому целенаправленно подводят игроков к решающим играм.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Иван Лапин
Батлер в соло
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AEZAKMI228
Ответ Alea Jacta-Est
скучновато будет, Ла разнесут их.
Лол
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Айрат Ситдиков
Ответ Додик Аксель
Лидеры регулярки не всегда успешны в матчах ПО даже в своих конференциях и тому не мало подтверждений.
Типичное когнитивное искажение)
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ванька
Вполне реально в финал выйти. У Филы и Бостона сейчас нехилая заруба может быть на 7 матчей. А отдых и подлечивание для Майами как раз кстати.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
michaeli
Ответ Andrew Slizunov
Ждем суперфинал Майами - Лейкерс
Не думаю что Майами туда попадёт. Да и ЛАЛ не факт что.
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mqh9pzrxgf
Ответ Ванька
Вполне реально в финал выйти. У Филы и Бостона сейчас нехилая заруба может быть на 7 матчей. А отдых и подлечивание для Майами как раз кстати.
Только вот силу Бостона мы не увидели. Играют расслабленно, а когда настраиваются без проблем выносят, все поражения в этом плове были в дикой рубке и во многом из-за ошибок самого Бостона. И это не ошибка типа не забросил, а ошибка которую другие не допускают как правило. Это взять тайм аут вовремя, или начать ведение мяча за 5 сек до конца когда у тебя было их 16, а ты тупо стоял с мячом
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий