« » в понедельник одержал победу над « » в серии второго раунда – 109:101, 3-1.

«Хит» стали четвертой в истории командой с 8-м посевом, которая при нынешнем формате «постсезонки» (40-й сезон) выиграла как минимум 7 матчей в одном розыгрыше плей-офф. Ранее флоридцы прошли « » (4-1).

В 1999 году «Никс» добились 12 побед на пути в финал, «Мемфис» в 2011 году выиграл 7 матчей, « » повторила этот результат в следующем году.

Кто лучший игрок этого плей-офф?