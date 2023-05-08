Дрэймонд Грин о штрафных «Лейкерс»: «Не собираюсь перестраивать свой стиль игры в защите»

Форвард «Голден Стэйт» заявил, что крупное преимущество «Лейкерс» по штрафным по итогам трех матчей серии («+44») не заставит его поменять стиль игры.

«Не собираюсь перестраивать свой стиль игры в защите. Я буду делать то же самое, что делал предыдущие 11 лет в этой лиге.

Как судьи объясняют свои решения? В наши дни судьи ничего не объясняют», – сказал Грин.

«Голден Стэйт» навязал «Лейкерс» свою игру – и позорно самоуничтожился