Дрэймонд Грин о штрафных «Лейкерс»: «Не собираюсь перестраивать свой стиль игры в защите»

Теги Голден Стэйт Лейкерс НБА судьи НБА плей-офф Дрэймонд Грин Баскетбол

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин заявил, что крупное преимущество «Лейкерс» по штрафным по итогам трех матчей серии («+44») не заставит его поменять стиль игры.

«Не собираюсь перестраивать свой стиль игры в защите. Я буду делать то же самое, что делал предыдущие 11 лет в этой лиге.

Как судьи объясняют свои решения? В наши дни судьи ничего не объясняют», – сказал Грин.

«Голден Стэйт» навязал «Лейкерс» свою игру – и позорно самоуничтожился

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4 комментария

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Иван Копнин
менеджмент гсв: мы не собираемся перестраивать команду с дрэймонлом
+5
-1
+4
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Гол С Навеса
продолжай продолжай
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Егор Никитин
30к сюда
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