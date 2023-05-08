Эксперт Чарльз Баркли рассказал, чего не хватает форварду «Лейкерс» Энтони Дэвису.

«Если Энтони Дэвис сыграет хорошо, «Лейкерс» победят. Но следующий матч наверняка снова окажется для него неудачным. Ему не хватает стабильности.

Когда игрок талантлив, но нестабилен, так и происходит», – заявил Баркли.

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