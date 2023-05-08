Чарльз Баркли: «Следующий матч снова окажется неудачным для Энтони Дэвиса. Ему не хватает стабильности»

Теги Голден Стэйт Лейкерс НБА Чарльз Баркли НБА плей-офф Энтони Дэвис Баскетбол

Эксперт Чарльз Баркли рассказал, чего не хватает форварду «Лейкерс» Энтони Дэвису.

«Если Энтони Дэвис сыграет хорошо, «Лейкерс» победят. Но следующий матч наверняка снова окажется для него неудачным. Ему не хватает стабильности.

Когда игрок талантлив, но нестабилен, так и происходит», – заявил Баркли.

«Лейкерс» ведут в серии с «Голден Стэйт» 2-1.

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13 комментариев

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Dienamiks
Ждем трипл-дабл с 40 очками) спасибо, Чак!
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Александра Щербакова
Ответ Dienamiks
Ждем трипл-дабл с 40 очками) спасибо, Чак!
С 10 блоками!
+12
-1
+11
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Дориан Грей_333
Ещё один домашний матч, комфортный счёт в серии, 32 сыгранные минуты в прошлой игре... Может, не будет перформансов, как в 1 и 3 матчах, но достойной игры ожидать стоит. Дэвис - нестабилен, но не настолько.
+7
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Fogiii
спасибо сэр Чарльз, можно ставить тотал больше на Дэвиса
+7
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Дориан Грей_333
Ответ Александра Щербакова
С 10 блоками!
С 30 подборами!
+3
-1
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Xell
Ответ Дима Оксентюк
Думаю будет также как и с Кингс. 4-3 в пользу ГСВ. На последней Карри соберётся, включит привычный режим бога и отправит Леброшу отдыхать.
Нет Баркли похоронил ГС))
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vlasovsport
Сэр Чарльз ошибается...
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Алексааандр
если будет проваливаться, то помогут тимейты
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рождённый в СССР
Ответ Zero Zero
Жаль, что в составе ГСВ нету Пачулии. Заза бы легко разобрался с Дэвисом))
Девис сам как бы не поломался - прыгал всю 3 игру на Грина, повезло что ребро не сломал.
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NikolayOss
Сэр Чарльз просто хоронит...
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СергейЧ
Буки должны запретить Баркли делать прогнозы, он же их разденет.
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