«Майами» ожидает, что Джимми Батлер сыграет в 4-м матче с «Никс»

Теги травмы Майами Нью-Йорк НБА НБА плей-офф Джимми Батлер Калеб Мартин Баскетбол

Защитник «Майами» Джимми Батлер, скорее всего, сыграет в четвертом матче серии второго раунда против «Нью-Йорка».

Официально Батлер находится в списке травмированных с пометкой «под вопросом», но в «Хит» ожидают, что лидер команды выйдет на площадку.

Батлер получил травму в концовке первой встречи, когда ему по голеностопу случайно ударил форвард «Никс» Джош Харт. Несмотря на повреждение, лидер «Хит» продолжал играть, пока его команда не довела игру до победы.

Вторую игру серии Джимми пропустил, а в третьей помог команде вырваться вперед в серии – 2-1.

Защитник Калеб Мартин, которого беспокоит спина, тоже должен принять участие в матче.

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1 комментарий

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Vadia
Участие Джимбо обязательно. Нужно делать 3-1 в серии.
+9
0
+9
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