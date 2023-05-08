Мэджик Джонсон: «Йокич, ты хорошо сыграл. Но я не оценил удар локтем моего товарища»

Теги Мэджик Джонсон Денвер Финикс НБА НБА плей-офф Никола Йокич Мэтью Ишбия Баскетбол

Легенда «Лейкерс» Мэджик Джонсон встал на защиту Мэта Ишбии после инцидента с толчком в исполнении центрового «Денвера» Николы Йокича.

Инцидент произошел в концовке второй четверти четвертой игры серии. Мяч ушел от баскетболистов «Финикса», и Йокич хотел поскорее ввести его в игру, чтобы начать быструю атаку, пока один из соперников лежит. Ишбия сначала зажал мяч в руках, а потом выбил его в сторону. После легкого толчка серба он изобразил падение.

«Йокич, мне понравилось, как ты сыграл. Но я не оценил удар локтем моего товарища, «Спартанца» и владельца «Финикса» Мэта Ишбии, лол», – написал Джонсон на своей странице в социальной сети.

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15 комментариев

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qdr1k
Прям УДАР 😂😂😂
+13
-1
+12
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Tim Timson
Страхинья и Неманья рядом сядут в следующей игре )
+4
-1
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Александр Горлов
"Спартанца" Павел Косыгин в кавычки конечно же возьмёт. Но не сразу. Хорошо, что нынешний владелец Санс не играл, к примеру, за "Клоунов из Мичигана"
+3
-1
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Odissey ru
двуличный лицемер с фальшивой улыбкой с ником волшебник...
+2
0
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Пользователь заблокирован
Ответ qdr1k
Прям УДАР 😂😂😂
Мне кажется, что не стоит обижаться на Меджика, он просто высказал свое мнение 路‍♀️ Но Йокич все равно молодец! 👍
+4
-2
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ID89
Щас богатый чувачок подтянет легенд-любителей бабла. Позорище
+3
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xamer 9
Ответ заблокированному пользователю
Мне кажется, что не стоит обижаться на Меджика, он просто высказал свое мнение 路‍♀️ Но Йокич все равно молодец! 👍
Что за атака нейросетей?
+1
0
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AminO2
Товарищи миллиардеры!
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Pol1986
Удар…
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ГРУПА ЗИСК
Передай товарищу пусть занимается своим делом и не будет летать никуда.
Попробуй запомнить всех владельцев 30 франшиз в лицо, особенно новых.
+2
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Валера, настало твое время...
Когда Батлер (актёр) кричал this is Sparta, то там посол намного дальше и глубже улетел.
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