Мэджик Джонсон: «Йокич, ты хорошо сыграл. Но я не оценил удар локтем моего товарища»
Легенда «Лейкерс» Мэджик Джонсон встал на защиту Мэта Ишбии после инцидента с толчком в исполнении центрового «Денвера» Николы Йокича.
Инцидент произошел в концовке второй четверти четвертой игры серии. Мяч ушел от баскетболистов «Финикса», и Йокич хотел поскорее ввести его в игру, чтобы начать быструю атаку, пока один из соперников лежит. Ишбия сначала зажал мяч в руках, а потом выбил его в сторону. После легкого толчка серба он изобразил падение.
«Йокич, мне понравилось, как ты сыграл. Но я не оценил удар локтем моего товарища, «Спартанца» и владельца «Финикса» Мэта Ишбии, лол», – написал Джонсон на своей странице в социальной сети.
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