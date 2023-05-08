Мэджик Джонсон: «Йокич, ты хорошо сыграл. Но я не оценил удар локтем моего товарища»

Легенда «Лейкерс» встал на защиту Мэта Ишбии после инцидента с толчком в исполнении центрового « » .

Инцидент произошел в концовке второй четверти четвертой игры серии. Мяч ушел от баскетболистов « », и Йокич хотел поскорее ввести его в игру, чтобы начать быструю атаку, пока один из соперников лежит. Ишбия сначала зажал мяч в руках, а потом выбил его в сторону. После легкого толчка серба он изобразил падение.

«Йокич, мне понравилось, как ты сыграл. Но я не оценил удар локтем моего товарища, «Спартанца» и владельца «Финикса» Мэта Ишбии, лол», – написал Джонсон на своей странице в социальной сети.

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