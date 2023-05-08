«Фанат ударил баскетболиста, и все молчат об этом». Патрик Беверли встал на сторону Йокича в эпизоде с толчком владельца «Санс»

Теги Денвер Финикс НБА Патрик Беверли НБА плей-офф Никола Йокич Мэтью Ишбия Баскетбол

Защитник «Чикаго» Патрик Беверли вступился за центрового «Денвера» Николу Йокича, который поучаствовал в перепалке с новым владельцем «Санс» Мэтом Ишбией во время четвертого матча серии полуфинала Западной конференции.

Инцидент произошел в концовке второй четверти. Мяч ушел от баскетболистов «Финикса», и Йокич хотел поскорее ввести его в игру, чтобы начать быструю атаку, пока один из соперников лежит. Ишбия сначала зажал мяч в руках, а потом выбил его в сторону. После легкого толчка серба он изобразил падение.

За взаимодействие с болельщиком Йокич был наказан техническим замечанием. Потенциально ему может грозить дисквалификация.

«Фанат ударил баскетболиста, и все молчат об этом. 🤦🏾‍♂️ #ЗащищайтеИгроков», – написал Беверли в социальной сети.

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24 комментария

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DENbright
Тут как минимум "владельцу" до конца серии нужно запретить посещать матчи, а в идеале еще и на следующий сезон. Плюс конечно публичные извинения, курсы борьбы с агрессией и благотворительный взнос миллионов в 10. Но к сожалению он еврей и по факту этого может делать что хочет без всяких наказаний
+52
-10
+42
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SHawk
Двойные стандарты подъехали. Все равны но кто-то ровнее
+20
0
+20
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Лиллард унижатель!
А где удары владельца? Вижу, что владелец не отдавал мяч, а потом флопнул упав от легкого прикосновения Йокича. Вот его охранник сзади уже вроде как начал руки распускать.
+20
-2
+18
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PEGEON
Ответ DENbright
Тут как минимум "владельцу" до конца серии нужно запретить посещать матчи, а в идеале еще и на следующий сезон. Плюс конечно публичные извинения, курсы борьбы с агрессией и благотворительный взнос миллионов в 10. Но к сожалению он еврей и по факту этого может делать что хочет без всяких наказаний
Самое время "заставить" его продать команду)
+19
-1
+18
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Forza
Раздувают из мухи слона. Я понимаю, что такие вещи привлекают внимание публики, но тут даже я удивлён, что эту тему так прогревают и она так прогревается.

В реальности это просто технарь Йокичу да и проехали. Ничего экстраоржинарного не случилось от слова совсем.
+11
-1
+10
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magzhan shymbayev
Я думал Ишбия орал всю игру и провоцировал Йокича, а тут Йокич сам подбежал, вырвал мяч, толкнул владельца соперников.
Просто психанул
+13
-7
+6
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Вадим flanec
А зачем вообще Йокич полез в толпу зрителей? Это аут, мяч вышел за пределы площадки. Должен раздаться судейский свисток, тот же судья берет мяч в руки и передаёт его игроку команды которая и должна ввести его в игру, в данном случае Наггетс.
+12
-6
+6
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AminO2
Ответ lavandil
я читал на реддите что он играл в баскет в универе ( вроде был в practice team)
В итоге, реализовал мечту детства: спорный мяч с лучшим игроком планеты. В качестве промежуточного этапа, на пути к цели, пришлось заработать пять ярдов.
+5
0
+5
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lavandil
Ответ AminO2
Американские комментаторы матча в голос смеются, говоря о "баскетбольных инстинктах" притворщика-коммерсанта.
я читал на реддите что он играл в баскет в универе ( вроде был в practice team)
+3
0
+3
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Чудинов Дмитрий
Ответ Вадим flanec
А зачем вообще Йокич полез в толпу зрителей? Это аут, мяч вышел за пределы площадки. Должен раздаться судейский свисток, тот же судья берет мяч в руки и передаёт его игроку команды которая и должна ввести его в игру, в данном случае Наггетс.
в тексте новости ведь написано, зачем он пытался быстрей взять мяч, читаем внимательней.
+3
-1
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AminO2
Американские комментаторы матча в голос смеются, говоря о "баскетбольных инстинктах" притворщика-коммерсанта.
+4
-2
+2
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усы Ларри Бёрда
Ответ DENbright
Тут как минимум "владельцу" до конца серии нужно запретить посещать матчи, а в идеале еще и на следующий сезон. Плюс конечно публичные извинения, курсы борьбы с агрессией и благотворительный взнос миллионов в 10. Но к сожалению он еврей и по факту этого может делать что хочет без всяких наказаний
Дональд Стерлинг тоже еврей. однако клуб отжали. Роберт Сарвер тоже еврей, как раз предыдущий хозяин Финикса, тоже заставили с клубом расстаться
+2
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Djoyin
Интересно, что Беверли запоёт, когда его трейданут в Phoenix? 🌄
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Александр Данилов
Ответ Вадим flanec
А зачем вообще Йокич полез в толпу зрителей? Это аут, мяч вышел за пределы площадки. Должен раздаться судейский свисток, тот же судья берет мяч в руки и передаёт его игроку команды которая и должна ввести его в игру, в данном случае Наггетс.
Потому что он хотел быстро разыграть мяч, сделав пас куотербека, коим славится он и Кевин Лав, который недавно в одной игре за 2 минуты 3 паса через всю поляну сделал
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Александр Данилов
Ответ lavandil
я читал на реддите что он играл в баскет в универе ( вроде был в practice team)
Да, он выиграл с Мичиган Стейт NCAA
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Evgeniy 72
Ответ Forza
Раздувают из мухи слона. Я понимаю, что такие вещи привлекают внимание публики, но тут даже я удивлён, что эту тему так прогревают и она так прогревается. В реальности это просто технарь Йокичу да и проехали. Ничего экстраоржинарного не случилось от слова совсем.
Пишут, что рассматривается дисквал Йокичу, поэтому высказывание Патрика очень важно, именно про это и новость.
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Миру Мир
Ответ DENbright
Тут как минимум "владельцу" до конца серии нужно запретить посещать матчи, а в идеале еще и на следующий сезон. Плюс конечно публичные извинения, курсы борьбы с агрессией и благотворительный взнос миллионов в 10. Но к сожалению он еврей и по факту этого может делать что хочет без всяких наказаний
👍👍👍😂
Сейчас кошерные знатоки баскетбола накинуться на тебя))
+4
-4
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Валера, настало твое время...
Многие пишут про охранника. Кто он и где в этом видео? Просто там все такие маленькие в сравнении с Йокичем, не могу определить этого бодигарда)
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Roman Boroveev
Я вижу толчок от игрока. Ну такое себе поведение.
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-7
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Ренат Губайдуллин
Забавно, как в это время, Окоги помогал подняться челу и вообще весь замес мимо него прошел)
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