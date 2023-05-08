«Фанат ударил баскетболиста, и все молчат об этом». Патрик Беверли встал на сторону Йокича в эпизоде с толчком владельца «Санс»

Защитник «Чикаго» вступился за центрового « » , который поучаствовал в перепалке с новым владельцем «Санс» Мэтом Ишбией во время четвертого матча серии полуфинала Западной конференции.

Инцидент произошел в концовке второй четверти. Мяч ушел от баскетболистов « », и Йокич хотел поскорее ввести его в игру, чтобы начать быструю атаку, пока один из соперников лежит. Ишбия сначала зажал мяч в руках, а потом выбил его в сторону. После легкого толчка серба он изобразил падение.

За взаимодействие с болельщиком Йокич был наказан техническим замечанием. Потенциально ему может грозить дисквалификация.

«Фанат ударил баскетболиста, и все молчат об этом. 🤦🏾‍♂️ #ЗащищайтеИгроков», – написал Беверли в социальной сети.

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