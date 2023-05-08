Стивен Эй Смит: «Уорриорз» проиграют серию, если отдадут четвертую игру»
Эксперт ESPN Стивен Эй Смит считает, что у «Голден Стэйт» не будет шансов вернуться в серию с «Лейкерс» в случае поражения в четвертом матче (1-2).
«[Победа в третьем матче] показала нам, что «Лейкерс» собираются отправить действующих чемпионов НБА домой.
«Озерники» еще не проигрывали на домашней площадке в этом плей-офф. «Уорриорз» обязаны забирать четвертую игру, потому что я не думаю, что вы сможете вернуться со счета 1-3 против Леброна Джеймса и его «Лейкерс», – заявил Смит в эфире NBA Countdown.
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Они были в разных ситуациях и на многое способны
Но все же ограниченность персоналий и в противовес отличная игра с лавки у ЛАЛ может отправить Шефа на кухню к жене.
PS: Здоровья Энтони Дэвису 🍀
Уорриорз» проиграют серию, если отдадут четвертую игру»
А следом проиграют еще любую из оставшихся.))))
Вот с чего вы взяли, что Дэвис "не сломается"? Конечно, этого бы не хотелось, но за оставшиеся матчи это вполне может произойти.
Это я к тому, что играть в предсказания, как это делает тот же Xell, постоянно, это глупо.
Если только, он не из тех, кто может смотреть в завтрашний день.)
Я говорю, что это вполне может случиться, за теоретические четыре матча. Дай боги, чтобы все были здоровы.
Очень много факторов могут повлиять на серию, и далеко не всегда игровых.