Стивен Эй Смит: «Уорриорз» проиграют серию, если отдадут четвертую игру»

Теги Леброн Джеймс Голден Стэйт Лейкерс НБА НБА плей-офф Стивен Эй Смит Баскетбол

Эксперт ESPN Стивен Эй Смит считает, что у «Голден Стэйт» не будет шансов вернуться в серию с «Лейкерс» в случае поражения в четвертом матче (1-2).

«[Победа в третьем матче] показала нам, что «Лейкерс» собираются отправить действующих чемпионов НБА домой.

«Озерники» еще не проигрывали на домашней площадке в этом плей-офф. «Уорриорз» обязаны забирать четвертую игру, потому что я не думаю, что вы сможете вернуться со счета 1-3 против Леброна Джеймса и его «Лейкерс», – заявил Смит в эфире NBA Countdown.

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24 комментария

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Stormbringer
Стивен Эй Смит: «Уорриорз» проиграют четвертую игру, если наберут меньше очков, чем Лейкерс
+32
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Dienamiks
Объективно нет оснований сомневаться в ГСВ
Они были в разных ситуациях и на многое способны
Но все же ограниченность персоналий и в противовес отличная игра с лавки у ЛАЛ может отправить Шефа на кухню к жене.
PS: Здоровья Энтони Дэвису 🍀
+19
-3
+16
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celtics7
И вот за эту "аналитику" и хейт в сторону Кавая ему платят миллионы долларов ежегодно. Даже у ребят со "Взял мяч" аналитика умнее.
+16
0
+16
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celtics7
Ответ Birdman NBA
Тут с ним поспорить сложно, с 3-1 отыгрывались всего 13 команд в истории.
Да я не спорю с этим, но ведь это очевидно даже тем кто смотрит баскетбол чуть больше года. А от таких "аналитиков" ждешь чего-то более глубокого.
+10
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Stanislav Alekhin
Стивен Эй Смит: «Уорриорз» проиграют серию, если отдадут четыре игры.
+6
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Birdman NBA
Ответ celtics7
И вот за эту "аналитику" и хейт в сторону Кавая ему платят миллионы долларов ежегодно. Даже у ребят со "Взял мяч" аналитика умнее.
Тут с ним поспорить сложно, с 3-1 отыгрывались всего 13 команд в истории.
+5
-1
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Костя Костя
Кэп
+5
-2
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Дориан Грей_333
Ответ Stormbringer
Стивен Эй Смит: «Уорриорз» проиграют четвертую игру, если наберут меньше очков, чем Лейкерс
Безумно, можно быть первым...
+4
-1
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kaissa
Я смело пойду еще дальше.))
Уорриорз» проиграют серию, если отдадут четвертую игру»
А следом проиграют еще любую из оставшихся.))))
+3
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Djoyin
Ответ magzhan shymbayev
Антон сломается и даже с 3-1 можно вернуться
Не сломается
+4
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Djoyin
Ответ Марсель Объелся
Команда Стивена Карри сильна! Они преодолеют все трудности и одержат победу, как будто это было бы игрой в мяч! 🏀💪
А если не одержат? За кого против Lakers потом болеть будете?
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Djoyin
Ответ Дориан Грей_333
Все может случиться. Дэвис сломается - и шансы ЛАЛ сразу уменьшатся процентов на 40. Сломается Карри - ГСВ сразу на рыбалку. Вылетят Батлер и Йокич - и их команды ждёт та же участь. Очень много факторов могут повлиять на серию, и далеко не всегда игровых.
А может и не случиться ничего такого. Почему нужно обязательно верить в несчастья?
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Дориан Грей_333
Ответ Djoyin
А может и не случиться ничего такого. Почему нужно обязательно верить в несчастья?
Причем здесь верить-не верить? Речь о том, что ни в чем нельзя быть уверенным, пока возможный седьмой матч не подойдёт к концу.
Вот с чего вы взяли, что Дэвис "не сломается"? Конечно, этого бы не хотелось, но за оставшиеся матчи это вполне может произойти.
Это я к тому, что играть в предсказания, как это делает тот же Xell, постоянно, это глупо.
Если только, он не из тех, кто может смотреть в завтрашний день.)
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Дориан Грей_333
Ответ Djoyin
Так вы и пытаетесь смотреть в завтрашний день и доказываете мне, что сломается, хотя в этом невозможно быть уверенным. Двойные стандарты? 🤣
Укажите мне, будьте добры, где я доказываю, что Дэвис сломается?)
Я говорю, что это вполне может случиться, за теоретические четыре матча. Дай боги, чтобы все были здоровы.
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Дориан Грей_333
Ответ Djoyin
Не сломается
Все может случиться. Дэвис сломается - и шансы ЛАЛ сразу уменьшатся процентов на 40. Сломается Карри - ГСВ сразу на рыбалку. Вылетят Батлер и Йокич - и их команды ждёт та же участь.
Очень много факторов могут повлиять на серию, и далеко не всегда игровых.
+2
-2
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Djoyin
Ответ Дориан Грей_333
Причем здесь верить-не верить? Речь о том, что ни в чем нельзя быть уверенным, пока возможный седьмой матч не подойдёт к концу. Вот с чего вы взяли, что Дэвис "не сломается"? Конечно, этого бы не хотелось, но за оставшиеся матчи это вполне может произойти. Это я к тому, что играть в предсказания, как это делает тот же Xell, постоянно, это глупо. Если только, он не из тех, кто может смотреть в завтрашний день.)
Так вы и пытаетесь смотреть в завтрашний день и доказываете мне, что сломается, хотя в этом невозможно быть уверенным. Двойные стандарты? 🤣
+2
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Vladimir Murin
Ответ Birdman NBA
Тут с ним поспорить сложно, с 3-1 отыгрывались всего 13 команд в истории.
да, но костяком одной из 13 команд был как раз тот голден стейт, который сейчас играет против лал (только на 7 лет, помоложе, что тоже немаловажно)
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alexLA
Это очевидно, при 3-1 против ЛеБрона шансов нет.
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