Стивен Эй Смит: «Уорриорз» проиграют серию, если отдадут четвертую игру»

Эксперт ESPN Стивен Эй Смит считает, что у « » не будет шансов вернуться в серию с «Лейкерс» в случае поражения в четвертом матче (1-2).

«[Победа в третьем матче] показала нам, что «Лейкерс» собираются отправить действующих чемпионов домой.

«Озерники» еще не проигрывали на домашней площадке в этом плей-офф. «Уорриорз» обязаны забирать четвертую игру, потому что я не думаю, что вы сможете вернуться со счета 1-3 против и его « », – заявил Смит в эфире NBA Countdown.

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