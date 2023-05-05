Стивен Эй Смит: «Джейлен Браун – лучший игрок «Бостона» в плей-офф в последние 2 года»

Теги Бостон НБА НБА плей-офф Джейлен Браун Джейсон Тейтум Стивен Эй Смит Баскетбол

Эксперт ESPN Стивен Эй Смит высказал мнение, что звездный форвард «Бостона» Джейсон Тейтум зачастую проваливается в заключительной части сезона.

«Джейсон Тейтум – несомненно лучший игрок команды. Но он не был лучшим игроком в плей-офф в последние 2 года. Это был Джейлен Браун.

Браун является более надежным активом для «Селтикс». И если предположить, что он продолжит играть на том же уровне, давайте взглянем на Тейтума. Второй матч серии с «Сиксерс» был выигран с разницей в 34 очка. Джейсон набрал семь.

Сейчас это не так важно, потому что они добились победы. Но в случае поражения в серии, если они вылетят из плей-офф, вы посмотрите на Джейсона Тейтума и спросите себя: «Что он наделал?» – заявил Смит в эфире First Take.

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12 комментариев

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Оба штрафных Гранта Уильямса
Тот редкий случай когда можно согласиться с этим так называемым экспертом
+14
0
+14
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mqh9pzrxgf
Ответ Daniel Fox
Тейтум берет слишком сложные броски , та же фигня чем грешил Кобе , но после промаха Кобе мог подобрать мяч или рвать в защите , а тут этим и не пахнет
Ну в защите Тейтум очень хорош, что не говори, вопрос что он ломается когда игра не идет, и выключается
А самое бесящее его жалобы судьям после каждого прохода
+10
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+10
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dl
У Тейтума возможна самая мягкая кисть во всей НБА. Эстетически великолепный бросок. Отличный технический арсенал, физическая мощь - видно, что он от природы сильный. Есть такие люди, типа Кавая или Криса Челиоса. Ему бы характер, как у Батлера - был бы просто гоат. Решения принимает не всегда оптимальные, но вроде обучаемый. Но вот ментальности трудно научить.
+11
-2
+9
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Jazzzz
Ответ Kirush2
После того как Тейтум тупил и обсирался в финале 22 года с ГСВ сложно представить его в качестве лидера команды.
Это из того же разряда, как «Когда Кирюше было 16, он тупил и обсирался в школе. Сложно представить его нормальным работником и хорошим мужем в будущем»🙄
+11
-3
+8
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mqh9pzrxgf
Ответ dl
У Тейтума возможна самая мягкая кисть во всей НБА. Эстетически великолепный бросок. Отличный технический арсенал, физическая мощь - видно, что он от природы сильный. Есть такие люди, типа Кавая или Криса Челиоса. Ему бы характер, как у Батлера - был бы просто гоат. Решения принимает не всегда оптимальные, но вроде обучаемый. Но вот ментальности трудно научить.
Его главная проблема это его мамба менталити, хотя последние игры он заметно изменился, мало бросать даже стал
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Daniel Fox
Тейтум берет слишком сложные броски , та же фигня чем грешил Кобе , но после промаха Кобе мог подобрать мяч или рвать в защите , а тут этим и не пахнет
+8
-5
+3
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Bunyod Turgunov
Ответ dl
У Тейтума возможна самая мягкая кисть во всей НБА. Эстетически великолепный бросок. Отличный технический арсенал, физическая мощь - видно, что он от природы сильный. Есть такие люди, типа Кавая или Криса Челиоса. Ему бы характер, как у Батлера - был бы просто гоат. Решения принимает не всегда оптимальные, но вроде обучаемый. Но вот ментальности трудно научить.
Тейтум это игрок уровня Дерозан или Джорджа, типа игрок для регулярки. А Браун это будущий Батлер.
+6
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Правая нога Дрэймонда Грина
Тейтум по игре очень хорош, а но в в 4 четверти он терается, а Браун может тащить в клатче, но мяч до него не доводят. Уже второй год так, если Бостон хочет титул, нужно самопожертвование и распределить роли так, чтобы использовать сильные стороны, а состав у них позволяет, но воплощение как-то страдает.
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Al Soro
не знаю кто лучше,а кто хуже...НО перстни пора брать
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Rodbert
Ну вообще то Браун и нужен для того, чтобы подхватить знамя, когда Тейтума слишком плотно опекают. А в ПО его опекают.
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DORIRA
Ответ dl
У Тейтума возможна самая мягкая кисть во всей НБА. Эстетически великолепный бросок. Отличный технический арсенал, физическая мощь - видно, что он от природы сильный. Есть такие люди, типа Кавая или Криса Челиоса. Ему бы характер, как у Батлера - был бы просто гоат. Решения принимает не всегда оптимальные, но вроде обучаемый. Но вот ментальности трудно научить.
"не всегда оптимальные" - очень аккуратное высказывание
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