Стивен Эй Смит: «Джейлен Браун – лучший игрок «Бостона» в плей-офф в последние 2 года»
Эксперт ESPN Стивен Эй Смит высказал мнение, что звездный форвард «Бостона» Джейсон Тейтум зачастую проваливается в заключительной части сезона.
«Джейсон Тейтум – несомненно лучший игрок команды. Но он не был лучшим игроком в плей-офф в последние 2 года. Это был Джейлен Браун.
Браун является более надежным активом для «Селтикс». И если предположить, что он продолжит играть на том же уровне, давайте взглянем на Тейтума. Второй матч серии с «Сиксерс» был выигран с разницей в 34 очка. Джейсон набрал семь.
Сейчас это не так важно, потому что они добились победы. Но в случае поражения в серии, если они вылетят из плей-офф, вы посмотрите на Джейсона Тейтума и спросите себя: «Что он наделал?» – заявил Смит в эфире First Take.
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