Александер Секулич: «Не знаю, что произошло с нами в последние минуты матча»

Теги УНИКС Локомотив-Кубань Единая лига ВТБ Александер Секулич Баскетбол

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александр Секулич после поражения от УНИКСа (76:79, 1-1) во втором матче серии поделился, что его команда контролировала исход встречи, но не знает, почему не смогла довести дело до победы.

«Поздравляю УНИКС с победой. Знали, что играем против отличной команды, которую возглавляет авторитетный тренер. Мы контролировали матч и уверенно вели в счете за 4 минуты до конца. Не знаю, что произошло с нами в эти последние минуты.

В любом случае, сегодня мы совершили слишком много потерь: 22 – это ужасный показатель. Соперники хорошо проявили себя на подборе, особенно в ключевые моменты матча. Решающим оказался отскок, который забрал Винс Хантер под нашим щитом», – сказал тренер на послематчевой пресс-конференции.

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