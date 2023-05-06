Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александер Секулич рассказал о преображении команды по ходу сезона и настрое на финальную серию Лиги ВТБ против .

«Никто не ждал от нас, что мы осмелимся выйти в финал. А особенно в то, что мы обыграем ЦСКА на выезде в овертайме в решающем, седьмом матче.

На протяжении всего сезона мы работали и становились лучше, как команда. И выход в финал - это наша маленькая награда», – сказал Секулич.

Алексея Шведа избили в центре Москвы. Что известно на данный момент

ЦСКА – все? «Локо» выбивает армейцев из плей-офф и заставляет верить в русский баскетбол