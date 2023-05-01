Александер Секулич: «Со всем уважением хочу пожелать ЦСКА удачи в серии за третье место»

Теги ЦСКА Алексей Швед Локомотив-Кубань Единая лига ВТБ Александер Секулич Баскетбол

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александр Секулич после победы над ЦСКА в седьмом матче (4-3) пожелал армейцам удачи в серии за брозну Лиги ВТБ.

«Очевидно, что мы очень счастливы победить в этом матче и серии. Мы обыграли не просто ЦСКА, но и многих классных игроков в его составе, продемонстрировали сердце и борьбу. Они поддали нам под зад в предыдущей встрече, и мы приехали, чтобы доказать – это был просто неудачный день. Мы играли хорошо, где-то нам повезло, и мы сумели пробиться в исторический для «Локо» финал.

Не подумайте, что я пользуюсь ситуацией – просто со всем уважением хочу пожелать ЦСКА удачи в серии за третье место. Хочу добавить, что я видел много великих игроков, тренировал много великих игроков, но то, что показывает Алексей Швед на площадке, то, что он дает ЦСКА – это просто потрясающе, особенно с учетом пропущенных из-за травмы двух месяцев», – сказал тренер на послематчевой пресс-конференции.

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2 комментария

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sonny91
про шведа этот тролинг слишком жесткий
+1
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+1
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Arthur Ugly
Тонко!
0
0
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