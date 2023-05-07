Леброн Джеймс входит в топ-5 по очкам, подборам и передачам в истории плей-офф. Последним, кому это удалось, был Уилт Чемберлен

Теги Уилт Чемберлен Леброн Джеймс Лейкерс НБА Карим Абдул-Джаббар НБА плей-офф Баскетбол

Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс в настоящее время входит в пятерки лучших по количеству очков, подборов и передач в истории плей-офф НБА.

Последним игроком, который входил в топ-5 во всех трех категориях в истории плей-офф, был легендарный Уилт Чемберлен (до 15 апреля 1975 года).

В субботу Джеймс поднялся на 5-е место по подборам в плей-офф (2484), обойдя Карима Абдул-Джаббара (2481). Также Леброн занимает 1-е место по очкам (7830) и 2-е место по передачам (1965).

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8 комментариев

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ModestBoy
Ответ blooooomka
Ага, только до Уилта сколько игроков сыграло в НБА, а сколько после его карьеры играли и закончили до Леброна. НБА была основана в 1946 году, в 1958 Уилт дебютировал. А Леброн дебютировал в 2003, сколько там поколений сыграло в этот отрезок со дня основания НБА? Странное включение Уилта . Ещё б так сделали в первый год после основания условного "Дагласа" включили бы
Ну так они и подчеркнули крутость Леброна этим, что с 75го года никто такого не достигал
+10
0
+10
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Fogiii
ещё 1 по перехватам и потерям
+9
0
+9
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blooooomka
Ага, только до Уилта сколько игроков сыграло в НБА, а сколько после его карьеры играли и закончили до Леброна. НБА была основана в 1946 году, в 1958 Уилт дебютировал. А Леброн дебютировал в 2003, сколько там поколений сыграло в этот отрезок со дня основания НБА? Странное включение Уилта . Ещё б так сделали в первый год после основания условного "Дагласа" включили бы
+11
-3
+8
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Александр Базилий
У кого то остались вопросы по поводу того, что король велик?
+4
0
+4
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blooooomka
Ответ ModestBoy
Ну так они и подчеркнули крутость Леброна этим, что с 75го года никто такого не достигал
Блин, вот если бы не травмы и не выходы в по. Мог уже и покуситься на топ1 по передачам и по блокам быть чуть повыше, с подборами топ 3, побить рекорд Рассела - играть до 60ти без пропусков в по до финала каждый год
+4
-1
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LBJ236
Гоат
+2
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kc6nxy8whs
Гений!
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Stivi M.D.
Вопросы по скиллу?
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