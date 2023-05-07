Леброн Джеймс входит в топ-5 по очкам, подборам и передачам в истории плей-офф. Последним, кому это удалось, был Уилт Чемберлен

Звездный форвард «Лейкерс» в настоящее время входит в пятерки лучших по количеству очков, подборов и передач в истории плей-офф .

Последним игроком, который входил в топ-5 во всех трех категориях в истории плей-офф, был легендарный (до 15 апреля 1975 года).

В субботу Джеймс поднялся на 5-е место по подборам в плей-офф (2484), обойдя (2481). Также Леброн занимает 1-е место по очкам (7830) и 2-е место по передачам (1965).

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