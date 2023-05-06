Четвертый подозреваемый в нападении на защитника ЦСКА Алексея Шведа взят под стражу решением суда.

Об этом сообщили в пресс‑службе прокуратуры Москвы.

«Обвиняемый и его защитник в судебном заседании возражали против заключения под стражу, просили избрать в качестве меры пресечения домашний арест.

Предварительно установлено, что в ночь на 2 мая именно обвиняемый 1992 г. р., совершая совместно с тремя сообщниками, в том числе несовершеннолетним, хулиганские действия у ресторана на ул. Большая Никитская, причинил защитнику баскетбольной команды ЦСКА телесные поведения, повлекшие тяжкий вред здоровью.

С учетом позиции Пресненской межрайонной прокуратуры суд избрал в отношении 31‑летнего мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу», - говорится в заявлении прокуратуры.

Мужчина попытался покинуть территорию Российской Федерации, приобрел авиабилеты для вылета за рубеж, однако был задержан в международном аэропорту «Жуковский».

Ранее по решению суда заключены под стражу трое его соучастников в возрасте 17, 19 и 20 лет.

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