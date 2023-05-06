Четвертый подозреваемый в нападении на Алексея Шведа взят под стражу

Теги происшествия ЦСКА Алексей Швед Единая лига ВТБ Баскетбол

Четвертый подозреваемый в нападении на защитника ЦСКА Алексея Шведа взят под стражу решением суда.

Об этом сообщили в пресс‑службе прокуратуры Москвы.

«Обвиняемый и его защитник в судебном заседании возражали против заключения под стражу, просили избрать в качестве меры пресечения домашний арест.

Предварительно установлено, что в ночь на 2 мая именно обвиняемый 1992 г. р., совершая совместно с тремя сообщниками, в том числе несовершеннолетним, хулиганские действия у ресторана на ул. Большая Никитская, причинил защитнику баскетбольной команды ЦСКА телесные поведения, повлекшие тяжкий вред здоровью.

С учетом позиции Пресненской межрайонной прокуратуры суд избрал в отношении 31‑летнего мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу», - говорится в заявлении прокуратуры.

Мужчина попытался покинуть территорию Российской Федерации, приобрел авиабилеты для вылета за рубеж, однако был задержан в международном аэропорту «Жуковский».

Ранее по решению суда заключены под стражу трое его соучастников в возрасте 17, 19 и 20 лет.

Алексея Шведа избили в центре Москвы. Что известно на данный момент

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25 комментариев

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олси
хотелось бы что бы это был показательный суд.Что бы действия этих товарищей были квалифицированны по самый тяжелым статьям . Покушение на убийство группой лиц по предварительному сговору , тяжкие телесные , общеопасным способом и т.д . Возможно терроризм . И не потому что я фанат Шведа или Коней . Просто уже ХВАТИТ.
+62
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Basket_life
Ответ yesnil
История о том , как можно на ровном месте испортить себе жизнь .
История о том, как богатые пьяные выродки покалечили нормального человека, сына, брата, мужа, отца
+37
-1
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Ебздрогыч
Надеюсь, вся эта великолепная четверка сядет
+33
-1
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Додик Аксель
То, что подозреваемых задержат и изберут им меру пресечения содержание под стражей сомнений не вызывало. Главное окончательный приговор суда по данному делу должен быть справедлив и соизмерим с учётом содеянного. Чтобы чифир пили не один год, если кефир не приучили с детства пить...
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дядюшка Фунтик
Ответ Ебздрогыч
Надеюсь, вся эта великолепная четверка сядет
Щас им групповое впаяют и каждый от 7 до 10 получит... ИМХО
+5
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Dmitry
Ответ Basket_life
История о том, как богатые пьяные выродки покалечили нормального человека, сына, брата, мужа, отца
Единственно печально-верный вывод из всей ситуации
+6
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Boni
Ответ олси
хотелось бы что бы это был показательный суд.Что бы действия этих товарищей были квалифицированны по самый тяжелым статьям . Покушение на убийство группой лиц по предварительному сговору , тяжкие телесные , общеопасным способом и т.д . Возможно терроризм . И не потому что я фанат Шведа или Коней . Просто уже ХВАТИТ.
Мелко берёшь, "Измена Родине" и Дискредитация армии. Швед же армеец.
+6
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yesnil
История о том , как можно на ровном месте испортить себе жизнь .
+4
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Dmitry
Ответ олси
хотелось бы что бы это был показательный суд.Что бы действия этих товарищей были квалифицированны по самый тяжелым статьям . Покушение на убийство группой лиц по предварительному сговору , тяжкие телесные , общеопасным способом и т.д . Возможно терроризм . И не потому что я фанат Шведа или Коней . Просто уже ХВАТИТ.
Такой и будет, уже ясно
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uchiyamada
теперь настоящими мужиками станут, по мнению Кокорина.
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XBB
Если б в центре Баку лица славянской национальности избили бы азербайджанцев то их бы там наверное сразу похоронили
А в, Москвабаде можно все и всем, коренное население здесь это ни кто и ни что
Сейчас богатых сынок отмажет их влиятельный папик, все повесят на водителя и потом выпустят по удо
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Basket_life
А почему не пишут кто это и откуда родом? Только пол и год рождения известен?
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Dmitry
Ответ kovfun-barrios
Крайне мутная история. Во-первых, на баскетболисте не видно следов хирургического вмешательства. Во-вторых, тех, кого взяли под стражу, больше похожи на кассиров, грузчиков и охранников торговой сети ПятОрочка, нежели на студентов МГИМО. В-третьих, в компании Швеца было 10 человек, но их "раскидали" четыре 17-20 летних студента, как они сами говорили. Кроме жены и агента (которые не будут никогда свидетельствовать против Шведа, по причине материальной заинтересованности) данного спортсмена, ни один из компании Шведа не дал никаких комментариев касательно причин конфликта. В-четвёртых, баскетболист отлично спортивно подготовлен, и был непьяный, однако получил от нетренированных студентов, которые очень много выпили. В общем, я полностью на стороне парней, которых посадили и жду их скорейшего освобождения, а также извинений от баскетболиста.
Текст, как будто от аппарата жизнеобеспечения отрубили и пациент начал говорить просто набор слов 🤣
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Kz_baller
Надеюсь Алексей будет подходить к выбору друзей более серьезно. Где все друзья которые находились с ним, тот же Комолов… Почему они в штаны наделали против одного водителя и 3-4 студентов. А так таких агрессивных как этот водитель нужно судить по всей строгости, чтобы не распускал руки…
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fatov65@mail.ru
Известно,куда из Жуковского летают
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carlitosway
Ответ олси
хотелось бы что бы это был показательный суд.Что бы действия этих товарищей были квалифицированны по самый тяжелым статьям . Покушение на убийство группой лиц по предварительному сговору , тяжкие телесные , общеопасным способом и т.д . Возможно терроризм . И не потому что я фанат Шведа или Коней . Просто уже ХВАТИТ.
хватит что? ну дадут сроки и? различные конфликты и драки это никак не остановит, они происходили всегда и будут, недавно относительно было громкое дело с избиением в метро,и пацанам дали сроки которые некоторым убийцам не дают, и в то же время ваши чиновники сбивают людей на дорогах, иногда и насмерть и им за это условку дают, сколько уже таких случаев было, про другой различный беспредел расписывать можно долго, вы бы об этом лучше говорили🐷
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Михаил Лук
Ответ carlitosway
хватит что? ну дадут сроки и? различные конфликты и драки это никак не остановит, они происходили всегда и будут, недавно относительно было громкое дело с избиением в метро,и пацанам дали сроки которые некоторым убийцам не дают, и в то же время ваши чиновники сбивают людей на дорогах, иногда и насмерть и им за это условку дают, сколько уже таких случаев было, про другой различный беспредел расписывать можно долго, вы бы об этом лучше говорили🐷
А ваши?Недавно футболисту Урала,голландцу,предьявлено обвинение,что он сбил ребенка,будучи в состоянии алкогольного опьянения.В Голландии
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Spaten
Он наверно с Жуковского за подвесками вылетал
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Адекватник
Ответ Basket_life
История о том, как богатые пьяные выродки покалечили нормального человека, сына, брата, мужа, отца
Вовсе не богатые. Давай уж объективно. Просто тупые быдланы. Их уровень дохода весьма заурядный и вообще к сути событий не имеет отношения.
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Evgeniy Krapivin
Ответ yesnil
История о том , как можно на ровном месте испортить себе жизнь .
был бы ты обычным белым пареньком, им все сошло с рук. Даже если они бы тебя избили до инвалидности. Все бы порешали.А так вышел резонанс. Таковы наши реалии.
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