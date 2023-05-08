Леброн Джеймс о победе над «Мемфисом»: «Первый уровень пройден. Вы все играли в Call of Duty и знаете, что на новом станет тяжелее»

Леброн Джеймс упомянул Call of Duty и Mario в речи для команды.

Легенда НБА и «Лейкерс» Леброн Джеймс сделал отсылки к играм в мотивационной речи после победы над «Мемфисом» в первом раунде плей-офф.

«Первый уровень пройден. Каждый новый уровень становится все сложнее и сложнее. Вы все играли в Call of Duty и знаете, что на новом уровне станет тяжелее. Все играли в Mario и понимаете, что это значит. Второй уровень уже скоро», – высказался Леброн.

Во втором раунде плей-офф «Лейкерс» встречается с «Голден Стэйт», счет в серии – 2-1 в пользу команды Леброна.

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