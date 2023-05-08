Леброн Джеймс о победе над «Мемфисом»: «Первый уровень пройден. Вы все играли в Call of Duty и знаете, что на новом станет тяжелее»

Теги Леброн Джеймс Голден Стэйт Лейкерс Мемфис НБА Call of Duty Super Mario Баскетбол

Леброн Джеймс упомянул Call of Duty и Mario в речи для команды.

Легенда НБА и «Лейкерс» Леброн Джеймс сделал отсылки к играм в мотивационной речи после победы над «Мемфисом» в первом раунде плей-офф.

«Первый уровень пройден. Каждый новый уровень становится все сложнее и сложнее. Вы все играли в Call of Duty и знаете, что на новом уровне станет тяжелее. Все играли в Mario и понимаете, что это значит. Второй уровень уже скоро», – высказался Леброн.

Во втором раунде плей-офф «Лейкерс» встречается с «Голден Стэйт», счет в серии – 2-1 в пользу команды Леброна.

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Голден Стэйт
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45%
Голден Стэйт

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5 комментариев

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Пользователь заблокирован
Когда дед пытается в игровые аналогии
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Alexander Permyakov
How do you do, fellow kids?
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petia.subbotin
Ответ заблокированному пользователю
Когда дед пытается в игровые аналогии
В америке основная аудитория игр это 30+ мужики, это у нас считается зашкваром гонять гоблинов по экрану если тебе под 40
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TurboMen
да не сказал бы что там чем-то сложнее, хоть первый, хоть десятый - всё просто
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banderos
Тир и постановки Майкла Бэя под музыку Ханса Циммера
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