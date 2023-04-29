Дарвин Хэм: «Все только начинается. Мы преодолели первый уровень»
Главный тренер «Лейкерс» Дарвин Хэм подвел итоги серии первого раунда с «Мемфисом» (4-2).
«Все только начинается. Мы преодолели первый уровень. Теперь надо переключить внимание на того, кто победит в воскресной игре и станет нашим следующим соперником.
Леброн после матча произнес хорошие слова, поделился с командой своей мудростью. Сказал о том, что все зависит от нас, дело не в сопернике. Главное, чтобы мы предстали лучшей версией самих себя», – заявил Хэм.
Соперником калифорнийцев станет победитель пары «Сакраменто» – «Голден Стэйт» (3-3).
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