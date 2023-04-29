Главный тренер « » подвел итоги серии первого раунда с « » (4-2).

«Все только начинается. Мы преодолели первый уровень. Теперь надо переключить внимание на того, кто победит в воскресной игре и станет нашим следующим соперником.

после матча произнес хорошие слова, поделился с командой своей мудростью. Сказал о том, что все зависит от нас, дело не в сопернике. Главное, чтобы мы предстали лучшей версией самих себя», – заявил Хэм.

Соперником калифорнийцев станет победитель пары «Сакраменто» – « » (3-3).

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