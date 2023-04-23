Диллон Брукс – первый игрок в истории «Гризлис», которого удаляли в плей-офф больше одного раза

Теги Леброн Джеймс Голден Стэйт Лейкерс Мемфис НБА НБА плей-офф Гэри Пэйтон II Диллон Брукс Баскетбол

Форвард «Мемфиса» Диллон Брукс стал первым игроком в истории клуба, которого судьи удаляли с площадки в матчах плей-офф больше одного раза.

В субботу Брукс был удален на первых секундах второй половины 3-го матча серии плей-офф против «Лейкерс» (101:111, 1-2). Форвард «Гризлис» ударил Леброна Джеймса в область паха и получил неспортивный фол 2-й степени.

Первое удаление Брукса в играх плей-офф состоялось в прошлом году во 2-м матче серии против «Голден Стэйт». Брукс грубо сфолил на Гэри Пэйтоне II во время лэй-апа в быстром отрыве, в результате чего игрок «Уорриорз» получил перелом локтя.

Зря Брукс тормошил Леброна. Пришлось лупить ему между ног, чтобы поскорее уйти с паркета

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3 комментария

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ST-L
этому мастеру покорятся еще большие рекорды. верим.
+11
0
+11
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Hafiz
Ну хоть в чем-то первый, этот бездарь)
+10
0
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Максималка Вандербилта
пущай играет! Он мотивирует Лейкерс лучше Дарвина Хема! Это как лампочка для собаки Павлова.
+1
0
+1
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