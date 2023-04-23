Диллон Брукс – первый игрок в истории «Гризлис», которого удаляли в плей-офф больше одного раза

Форвард « » стал первым игроком в истории клуба, которого судьи удаляли с площадки в матчах плей-офф больше одного раза.

В субботу Брукс был удален на первых секундах второй половины 3-го матча серии плей-офф против « » (101:111, 1-2). Форвард «Гризлис» ударил в область паха и получил неспортивный фол 2-й степени.

Первое удаление Брукса в играх плей-офф состоялось в прошлом году во 2-м матче серии против « ». Брукс грубо сфолил на Гэри Пэйтоне II во время лэй-апа в быстром отрыве, в результате чего игрок «Уорриорз» получил перелом локтя.

Зря Брукс тормошил Леброна. Пришлось лупить ему между ног, чтобы поскорее уйти с паркета