Мэджик Джонсон о перевесе «Лейкерс» по штрафным: «Защита «озерников» не пускала «Уорриорз» дальше трехочковой дуги»

«Лейкерс» по итогам первых трех матчей серии с «Голден Стэйт» (2-1) существенно опережают соперника по количеству исполненных штрафных.

«Лейкерс» совершили на 44 штрафных больше, чем «Уорриорз» – 83-39.

В третьем матче серии «озерники» имели разницу «+20» по штрафным и обыграли действующих чемпионов с 30-очковым перевесом.

Легенда «Лейкерс» объяснил, откуда взялось такое преимущество.

«Командная защита «Лейкерс» не пускала «Уорриорз» дальше трехочковой дуги в третьем матче!

Во второй встрече ребята из стартовой пятерки подходили к линии лишь дважды. В третьем матче все игроки основы исполняли штрафные, потому что «Лейкерс» не были зациклены на дальних бросках и часто шли в проходы», – написал Мэджик.

«Голден Стэйт» навязал «Лейкерс» свою игру – и позорно самоуничтожился