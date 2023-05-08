Девин Букер: «Йокич может сколько угодно набирать 50 очков, пока мы побеждаем»

Теги Денвер Финикс НБА НБА плей-офф Никола Йокич Девин Букер Баскетбол

Защитник «Финикса» Девин Букер отдал должное центровому «Денвера» Николе Йокичу, который набрал 53 очка в четвертом матче между командами.

Букер при этом отметил, что его не беспокоит эффективность и выдающаяся статистика серба в тех случаях, когда «Санз» удается победить.

«Против него очень тяжело. Никола либо забрасывает сам, либо задействует своих товарищей по команде, либо и то, и другое. Мы пытаемся усложнить ему задачу в каждом владении.

Йокич может сколько угодно набирать 50 очков, пока мы побеждаем», – заявил Букер.

Начинается битва монстров Запада: «Денвер» Йокича против «Финикса» Дюрэнта

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6 комментариев

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СергейЧ
Может у них и тактика такая, даем все забить снеговику а остальных кроем.
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Илья Купол
Ответ СергейЧ
Может у них и тактика такая, даем все забить снеговику а остальных кроем.
ну как и 2 года назад, собственно
+5
-1
+4
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Александр Данилов
Ответ СергейЧ
Может у них и тактика такая, даем все забить снеговику а остальных кроем.
Это называется хероубол. Так Джеймса неоднократно обыгрывали в по
+1
0
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Александр Данилов
Ответ Илья Купол
ну как и 2 года назад, собственно
И год назад
0
0
0
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