Девин Букер: «Йокич может сколько угодно набирать 50 очков, пока мы побеждаем»

Защитник «Финикса» отдал должное центровому « » , который набрал 53 очка в четвертом матче между командами.

Букер при этом отметил, что его не беспокоит эффективность и выдающаяся статистика серба в тех случаях, когда «Санз» удается победить.

«Против него очень тяжело. Никола либо забрасывает сам, либо задействует своих товарищей по команде, либо и то, и другое. Мы пытаемся усложнить ему задачу в каждом владении.

Йокич может сколько угодно набирать 50 очков, пока мы побеждаем», – заявил Букер.

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