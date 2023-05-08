Легенда НБА, эксперт ’Нил принес извинения защитнику « » Девину Букеру, который реализовал 14 из 18 с игры в четвертом матче с « » (129:124, 2-2).

«Приношу свои извинения , я должен извиниться перед тобой. Я вышел и в эфире сказал, что ты больше не реализуешь 20 из 25, но ты сделал 14 из 18.

Я приношу извинения, сэр, ты отлично играешь, мне нравится. Теперь у нас полноценная серия», – заявил О’Нил.

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