Шакил О’Нил о 14 из 18 с игры у Букера в 4-м матче: «Приношу свои извинения Девину»

Теги Денвер Шакил О′Нил Финикс НБА НБА плей-офф Девин Букер Баскетбол

Легенда НБА, эксперт Шакил О’Нил принес извинения защитнику «Финикса» Девину Букеру, который реализовал 14 из 18 с игры в четвертом матче с «Денвером» (129:124, 2-2).

«Приношу свои извинения Девину Букеру, я должен извиниться перед тобой. Я вышел и в эфире сказал, что ты больше не реализуешь 20 из 25, но ты сделал 14 из 18.

Я приношу извинения, сэр, ты отлично играешь, мне нравится. Теперь у нас полноценная серия», – заявил О’Нил.

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5 комментариев

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jokerino
Хороший поступок от Шака
+13
-1
+12
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beregost
Ответ xamer 9
Зачем выкладывать ссылку на непонятный телеграм канал, если в источнике новости эта информация есть, и если очень нужно посмотреть как говорит Шак, то в том же источнике есть ссылка на Твиттер.
да просто он, наверное, админ этого канала)
+8
0
+8
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xamer 9
Ответ Кирилл Ивашкин
Вот сказал: https://t.me/insidethenbainrussian/16
Зачем выкладывать ссылку на непонятный телеграм канал, если в источнике новости эта информация есть, и если очень нужно посмотреть как говорит Шак, то в том же источнике есть ссылка на Твиттер.
+6
0
+6
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someoneelse
Это потому что я перед 3 матчем написал что Мюррей лучше Букера в ПО матчах
+3
0
+3
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