Шакил О’Нил о 14 из 18 с игры у Букера в 4-м матче: «Приношу свои извинения Девину»
Легенда НБА, эксперт Шакил О’Нил принес извинения защитнику «Финикса» Девину Букеру, который реализовал 14 из 18 с игры в четвертом матче с «Денвером» (129:124, 2-2).
«Приношу свои извинения Девину Букеру, я должен извиниться перед тобой. Я вышел и в эфире сказал, что ты больше не реализуешь 20 из 25, но ты сделал 14 из 18.
Я приношу извинения, сэр, ты отлично играешь, мне нравится. Теперь у нас полноценная серия», – заявил О’Нил.
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