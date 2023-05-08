Девин Букер: «Мне плевать на мою эффективность, главное побеждать»

Теги Денвер Финикс НБА НБА плей-офф Девин Букер Баскетбол

Защитник «Финикса» Девин Букер заявил, что не очень пристально следит за своими статистическими показателями.

В четвертом матче с «Денвером» (129:124, 2-2) Букер набрал 36 очков при 14 из 18 с игры. В плей-офф-2023 он набирает в среднем 37,0 очка при 60% реализации.

«Мне плевать на мою эффективность, главное побеждать. Можно не вспоминать о ней, меня это не волнует. Надо продолжать атаковать, оставаться агрессивным.

Эффективность идет от свободных бросков, надо их реализовывать. Для этого я здесь и нужен, это моя работа», – заявил Букер.

Джеймс Харден выдал свою лучшую игру в плей-офф: 42+8+9, спасение в основное время и победный в овертайме

«Голден Стэйт» навязал «Лейкерс» свою игру – и позорно самоуничтожился

Материалы по теме

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Roman Boroveev
Ответ Илья Купол
как же хочется увидеть битву Бука против Джимбо. Настоящие звери этого ПО
При всем уважении к Батлеру, команда не для финала, кроме него остальные суповой набор и списанные лётчики)
+15
-1
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nikita Dorodenko
Букер что за машина вообще.
Бросковая линейка в ПО 61-51-87.
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
michaeli
Ответ Roman Boroveev
При всем уважении к Батлеру, команда не для финала, кроме него остальные суповой набор и списанные лётчики)
Последнее что хочется видеть в финале это барахтанье Майами (или Нью Йорка)
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пользователь заблокирован
Букер: победа важнее, чем эффективность, и этот парень знает, что говорит! 🏀🏆
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Илья Купол
как же хочется увидеть битву Бука против Джимбо. Настоящие звери этого ПО
+8
-6
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Лиллард унижатель!
Ответ Nikita Dorodenko
Букер что за машина вообще. Бросковая линейка в ПО 61-51-87.
И по 7,5 передач. Очень грамотно разбивает дабл-тимы, а 1 на 1 неостановим.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Адмирал МакКряк
Лучший в ПО, пока невероятная эффективность
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Альф Третий
Ответ заблокированному пользователю
Букер: победа важнее, чем эффективность, и этот парень знает, что говорит! 🏀🏆
Абсолютно согласен! Когда игрок думает не только о своей личной статистике, но и о командной победе, это показывает, что он настоящий профессионал и предан своей команде. Надеюсь, Букер и его команда продолжат играть с таким же энтузиазмом и эффективностью! 🏀👍🏼
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий