Девин Букер: «Мне плевать на мою эффективность, главное побеждать»

Защитник « » заявил, что не очень пристально следит за своими статистическими показателями.

В четвертом матче с « » (129:124, 2-2) Букер набрал 36 очков при 14 из 18 с игры. В плей-офф-2023 он набирает в среднем 37,0 очка при 60% реализации.

«Мне плевать на мою эффективность, главное побеждать. Можно не вспоминать о ней, меня это не волнует. Надо продолжать атаковать, оставаться агрессивным.

Эффективность идет от свободных бросков, надо их реализовывать. Для этого я здесь и нужен, это моя работа», – заявил Букер.

Джеймс Харден выдал свою лучшую игру в плей-офф: 42+8+9, спасение в основное время и победный в овертайме

«Голден Стэйт» навязал «Лейкерс» свою игру – и позорно самоуничтожился