ACB. «Реал» примет «Сарагосу», «Барселона» в гостях у «Бетиса» и другие матчи

В воскресенье, 30 апреля, в рамках регулярного чемпионата испанской лиги ACB пройдут пять матчей.

«Реал» примет «Сарагосу», «Барселона» в гостях у « ».

АСВ

Регулярный чемпионат

Бетис – Барселона Дата проведения 30 апреля, 18.00, «Palacio Municipal Deportes San Pablo» Онлайн матча

Положение команд: – 24-5, – 24-5, – 23-6, – 22-8, – 19-9, Ховентуд – 18-11, Гран-Канария – 17-12, Валенсия – 16-14, Бреоган – 13-16, Мурсия – 13-17, – 13-17, Обрадойро – 12-17, Сарагоса – 11-17, Жирона – 10-19, – 9-21, Гранада – 8-22, Бетис – 7-21, Фуэнлабрада – 4-26.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Тупость «Милуоки» – идеальный фон для геройств Джимми Батлера. Шестой раз в истории восьмая команда выбила первую

Шортами Стоктона восхищались герои «Друзей», они возмущали Шака. И были секретом успеха самого Джона