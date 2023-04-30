ACB. «Реал» примет «Сарагосу», «Барселона» в гостях у «Бетиса» и другие матчи
В воскресенье, 30 апреля, в рамках регулярного чемпионата испанской лиги ACB пройдут пять матчей.
«Реал» примет «Сарагосу», «Барселона» в гостях у «Бетиса».
АСВ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 30 апреля, 13.30, «ВиЗинк Центр»
- Дата проведения
- 30 апреля, 14.00, «Гран-Канария Арена»
- Дата проведения
- 30 апреля, 18.00, «Palacio Municipal Deportes San Pablo»
- Дата проведения
- 30 апреля, 19.30, «Паласио де Депортес де Малага»
- Дата проведения
- 30 апреля, 21.00, «Фернандо Буэса Арена»
Положение команд: Барселона – 24-5, Баскония – 24-5, Реал – 23-6, Тенерифе – 22-8, Уникаха – 19-9, Ховентуд – 18-11, Гран-Канария – 17-12, Валенсия – 16-14, Бреоган – 13-16, Мурсия – 13-17, Бильбао – 13-17, Обрадойро – 12-17, Сарагоса – 11-17, Жирона – 10-19, Манреса – 9-21, Гранада – 8-22, Бетис – 7-21, Фуэнлабрада – 4-26.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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