Гершон Ябуселе сыграл в матче против «Сарагосы», несмотря на сообщения о возможной дисквалификации

Теги дисквалификации Turkish Airlines EuroLeague Реал чемпионат Испании Сарагоса Данте Экзам Гершон Ябуселе Баскетбол

Форвард «Реала» Гершон Ябуселе принял участие в сегодняшнем матче чемпионата Испании против «Сарагосы» (93:86), набрав 4 очка за 35 минут на паркете.

Ранее сообщалось, что мадридский клуб проведет расследование в отношении Ябуселе и накажет француза за его поведение в конце второго матча серии плей-офф Евролиги против «Партизана».

Евролига дисквалифицировала Ябуселе на пять матчей за драку с защитником «Партизана» Данте Экзамом, который получил разрыв сухожилия. Испанское издание Marca со ссылкой на источники в клубе сообщало, что «Реал» тоже планирует дисквалифицировать игрока за «ущерб имиджу» клуба.

Русский баскетбол вдруг стал интересным: ЦСКА рискует не выйти в финал, в обеих сериях полуфинала – седьмые матчи

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий