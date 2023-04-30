Гершон Ябуселе сыграл в матче против «Сарагосы», несмотря на сообщения о возможной дисквалификации

Форвард « » принял участие в сегодняшнем матче чемпионата Испании против «Сарагосы» (93:86), набрав 4 очка за 35 минут на паркете.

Ранее сообщалось, что мадридский клуб проведет расследование в отношении Ябуселе и накажет француза за его поведение в конце второго матча серии плей-офф Евролиги против «Партизана».

дисквалифицировала Ябуселе на пять матчей за драку с защитником «Партизана» , который получил разрыв сухожилия. Испанское издание Marca со ссылкой на источники в клубе сообщало, что «Реал» тоже планирует дисквалифицировать игрока за «ущерб имиджу» клуба.

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