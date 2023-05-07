17-летний российский разыгрывающий Егор Демин сегодня дебютировал в составе основной команды « » в матче ACB.

Россиянин, выступающий за молодежку «Реала», вышел на паркет во встрече с «Уникахой» (102:90) и провел 55 секунд, не набрав ни одного очка, но совершив один бросок с игры.

В заявке «Реала» также оказались два партнера Демина по молодежной команде, Уго Гонсалес и Исмаила Диане.

Мадридский клуб сегодня дал отдых нескольким игрокам, которым скоро предстоит решающий матч за выход в «Финал четырех» Евролиги против «Партизана» (2-2).

Наши среди лучших. Егор Демин уже побеждает с «Реалом»