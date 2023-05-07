Егор Демин дебютировал за основную команду «Реала»

Теги Уникаха Реал чемпионат Испании Егор Демин Баскетбол

17-летний российский разыгрывающий Егор Демин сегодня дебютировал в составе основной команды «Реала» в матче ACB.

Россиянин, выступающий за молодежку «Реала», вышел на паркет во встрече с «Уникахой» (102:90) и провел 55 секунд, не набрав ни одного очка, но совершив один бросок с игры.

В заявке «Реала» также оказались два партнера Демина по молодежной команде, Уго Гонсалес и Исмаила Диане.

Мадридский клуб сегодня дал отдых нескольким игрокам, которым скоро предстоит решающий матч за выход в «Финал четырех» Евролиги против «Партизана» (2-2).

Наши среди лучших. Егор Демин уже побеждает с «Реалом»

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8 комментариев

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Костя Кот
успехов!
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Кирилл
Это очень крутое достижение !
Надеюсь, Егор и дальше продолжит привлекаться к основе Реала и заиграет )
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jonnysilverhand01
Наш Лука Дончич подрастает
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ammen
Да, смотрел этот матч и офигел, когда он в концовке вышел. Удачи Егору, круто, что уже в основу привлекается
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Додик Аксель
Наш человек в Реале. Егору удачи и реализовать свой игровой потенциал !
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Андрей Хенто
С дебютом! Удачи в дальнейшем, надеюсь у него все получится. Тем более приятно, что дебютировал в матче с Уникахой, а не условным Бетисом.
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mike2000
Огромной удачи Егору!
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