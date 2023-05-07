Егор Демин дебютировал за основную команду «Реала»
17-летний российский разыгрывающий Егор Демин сегодня дебютировал в составе основной команды «Реала» в матче ACB.
Россиянин, выступающий за молодежку «Реала», вышел на паркет во встрече с «Уникахой» (102:90) и провел 55 секунд, не набрав ни одного очка, но совершив один бросок с игры.
В заявке «Реала» также оказались два партнера Демина по молодежной команде, Уго Гонсалес и Исмаила Диане.
Мадридский клуб сегодня дал отдых нескольким игрокам, которым скоро предстоит решающий матч за выход в «Финал четырех» Евролиги против «Партизана» (2-2).
Надеюсь, Егор и дальше продолжит привлекаться к основе Реала и заиграет )