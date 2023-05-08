Звездный дуэт « » – помог команде сравнять счет в серии с « ».

В четвертом матче противостояния Букер и Дюрэнт набрали на двоих 72 очка. «Санз» победили со счетом 129:124, 2-2.

Букер набрал 36 очков (14 из 18 с игры), 6 подборов и 12 передач, Дюрэнт – 36 очков (11 из 19 с игры), 11 подборов и 6 передач.

Центровой «Наггетс» Никола Йокич набрал в воскресенье 53 очка. Это новый рекорд «Денвера» в плей-офф.

Джеймс Харден выдал свою лучшую игру в плей-офф: 42+8+9, спасение в основное время и победный в овертайме