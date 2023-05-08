Девин Букер и Кевин Дюрэнт набрали на двоих 72 очка в 4-м матче с «Денвером»

Теги Денвер Финикс НБА видео Кевин Дюрэнт НБА плей-офф Девин Букер Баскетбол

Звездный дуэт «Финикса» Девин БукерКевин Дюрэнт помог команде сравнять счет в серии с «Денвером».

В четвертом матче противостояния Букер и Дюрэнт набрали на двоих 72 очка. «Санз» победили со счетом 129:124, 2-2.

Букер набрал 36 очков (14 из 18 с игры), 6 подборов и 12 передач, Дюрэнт – 36 очков (11 из 19 с игры), 11 подборов и 6 передач. 

Центровой «Наггетс» Никола Йокич набрал в воскресенье 53 очка. Это новый рекорд «Денвера» в плей-офф.

Джеймс Харден выдал свою лучшую игру в плей-офф: 42+8+9, спасение в основное время и победный в овертайме

Материалы по теме

27 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
RAFA_EL
Букер с цепи сорвался,какой-то сумасшедший плов проводит,не помню когда в последний раз кто-то ТАК стабильно поливал.
+32
0
+32
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
michaeli
Ответ 2u2
а где те д#билы, которые кричали про свип финикса?
Ждут когда Финикс проиграет следующий матч в Денвере чтобы хоронить их в 6
+30
-1
+29
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
помада Терезы
А процент букера собирается снижаться?
+22
-2
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Денис Храпунов
Ответ Xell
Итак Денвер спокойно пройдет в 6—7.Смотрел игры Финикса, из последних сил играют.
Ну да, а Никола в фитнес режиме бегает 50 с лишним очков набирает, а в концовке, с языком наружу лейап не может забить против Уорена. Короче Денвер слил два матча для интриги.
+16
0
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ST-L
Ответ 2u2
а где те д#билы, которые кричали про свип финикса?
Это эксперты же
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mr@k
Букер просто в год-моде жжёт, КД в своём обычном
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ST-L
Ответ 2u2
Лучший скорер дуэт в истории?
За 9 матчей в плей-офф и победу в одной серии над командой без двух звёзд уже такое звание выдают?
+11
-3
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
2u2
а где те д#билы, которые кричали про свип финикса?
+15
-7
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
headmaster
Забавно, как многие говорили, что этой команде Крис Пол не нужен. А по факту без него, остальная часть команды очки набирает с огромнейшим трудом, отчего Дюренту с Букером и приходится на такие вот показатели выходить
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кавабунга Шреддоголовый
А с какой цепи Букер сорвался, что в плей-офф поливает с космическим процентом 60,2? Про эффективность 66,2 я вообще молчу
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tiemme
Ну где эти эксперты кричавшие о глубине скамейки Денвера?! В 8 чел второй матч гоняют!! Йокич тащит все в одно лицо, но и этого недостаточно! И сколько он в таком режиме продержится? Еще матч? Или четверть? Вот именно такие результаты все ждали от Букера - Дюранта! И уже который матч!! Финикс - чемпион!!
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
michaeli
Ответ Додик Аксель
Тандем солнцеликих своё дело знает. Ещё бы партнёры им больше помогали и вносили свою лепту в победу.
Ну как раз сегодня скамейка была что надо. И Росс и Уоррен и Ландэйл и особенно Шэмет
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Thoughtfulduck
Рюкзак и сын по бразильской системе катают - вы забьете сколько сможете, мы - сколько захотим.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Лёха выдыхай
вовремя Бук слил кардашьяниху
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
seregqua
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
А с какой цепи Букер сорвался, что в плей-офф поливает с космическим процентом 60,2? Про эффективность 66,2 я вообще молчу
Эффект Дюранта, собирает на себя внимание защиты и дает Букеру больше пространства и шансов, чем раньше. Ну и Букер шикарный скорер, и в таких условиях раньше не играл.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пользователь заблокирован
Букер и Дюрант: динамический дуэт, разрушающий соперников! 🏀💥
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Додик Аксель
Тандем солнцеликих своё дело знает. Ещё бы партнёры им больше помогали и вносили свою лепту в победу.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Соловьев
Им реально некому со скамейки очки набирать в Финиксе(
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
michaeli
Ответ Xell
Итак Денвер спокойно пройдет в 6—7.Смотрел игры Финикса, из последних сил играют.
Как бы Никола в пятой игре с языком на плече не бегал. Финикс так же из последних сил может взять ещё 2 игры
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Notionalist Notionalist
Ответ MTZ_2022
Майкл
Майкл никогда не атаковал с такой эффективностью.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий