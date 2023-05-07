Эндрю Уиггинс вколотил сверху через Энтони Дэвиса

Форвард « » стал автором великолепного данка с сопротивлением звезды « » в третьем матче серии (97:127, 1-2).

За 6:25 до конца третьей четверти Дэвис заблокировал лэй-ап разыгрывающего «Уорриорз» , но после отскока мяч попал к центровому Кевону Луни. Тот отдал передачу набегавшему с дуги Уиггинсу, который вколотил сверху с сопротивлением Дэвиса.

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