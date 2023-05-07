Эндрю Уиггинс вколотил сверху через Энтони Дэвиса

Теги Голден Стэйт Лейкерс НБА Стефен Карри НБА плей-офф Энтони Дэвис Эндрю Уиггинс Кевон Луни Баскетбол

Форвард «Голден Стэйт» Эндрю Уиггинс стал автором великолепного данка с сопротивлением звезды «Лейкерс» Энтони Дэвиса в третьем матче серии (97:127, 1-2).

За 6:25 до конца третьей четверти Дэвис заблокировал лэй-ап разыгрывающего «Уорриорз» Стефена Карри, но после отскока мяч попал к центровому Кевону Луни. Тот отдал передачу набегавшему с дуги Уиггинсу, который вколотил сверху с сопротивлением Дэвиса.

Дрэймонд Грин надел футболку Гризманна и победил «Лейкерс». У них взаимная симпатия

Джимми Батлер и Том Тибодо были созданы друг для друга. Настолько, что маниакальность обоих разрушила идеальный союз

Аферистка по кличке «Мама» обчистила Родмана и других звезд НБА и НФЛ на 10 млн. А Деннис благодарил ее на церемонии введения в Зал славы

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Xell
А герой матча Дэвис))
"Энтони Дэвис стал первым игроком после Хакима Оладжьювона как минимум с 25 очками при 70%+ с игры, 10 подборами, тремя блок-шотами и тремя перехватами в матче плей-офф."
+8
-6
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Birdman NBA
👍
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tim Timson
уничтожил)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DonaldBrashear 2.0
единственный хороший момент ГС за весь матч, действительно было красиво
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Epicman
Ответ Xell
А герой матча Дэвис)) "Энтони Дэвис стал первым игроком после Хакима Оладжьювона как минимум с 25 очками при 70%+ с игры, 10 подборами, тремя блок-шотами и тремя перехватами в матче плей-офф."
Какой матч - такие и герои)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий