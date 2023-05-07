Эндрю Уиггинс вколотил сверху через Энтони Дэвиса
Форвард «Голден Стэйт» Эндрю Уиггинс стал автором великолепного данка с сопротивлением звезды «Лейкерс» Энтони Дэвиса в третьем матче серии (97:127, 1-2).
За 6:25 до конца третьей четверти Дэвис заблокировал лэй-ап разыгрывающего «Уорриорз» Стефена Карри, но после отскока мяч попал к центровому Кевону Луни. Тот отдал передачу набегавшему с дуги Уиггинсу, который вколотил сверху с сопротивлением Дэвиса.
Дрэймонд Грин надел футболку Гризманна и победил «Лейкерс». У них взаимная симпатия
Джимми Батлер и Том Тибодо были созданы друг для друга. Настолько, что маниакальность обоих разрушила идеальный союз
Аферистка по кличке «Мама» обчистила Родмана и других звезд НБА и НФЛ на 10 млн. А Деннис благодарил ее на церемонии введения в Зал славы
"Энтони Дэвис стал первым игроком после Хакима Оладжьювона как минимум с 25 очками при 70%+ с игры, 10 подборами, тремя блок-шотами и тремя перехватами в матче плей-офф."