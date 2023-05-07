Мозес Муди, лежа на паркете, рукой попытался схватить Дэвиса за ногу

Защитник « » получил неспортивный фол за нарушение правил на звездном форварде « » во время 3-го матча серии (97:127, 1-2).

За 5:14 до конца первой половины Муди в окружении трех баскетболистов «Лейкерс» попытался забросить бросок из-под кольца. Дэвис заблокировал попытку, после чего Муди неудачно упал на паркет и подставил руку на пути убегавшего на чужую половину форварда, практически схватив его за ногу. После контакта Дэвис тоже оказался на паркете.

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