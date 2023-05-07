Мозес Муди, лежа на паркете, рукой попытался схватить Дэвиса за ногу

Теги Голден Стэйт Лейкерс НБА НБА плей-офф Энтони Дэвис Мозес Муди Баскетбол

Защитник «Голден Стэйт» Мозес Муди получил неспортивный фол за нарушение правил на звездном форварде «Лейкерс» Энтони Дэвисе во время 3-го матча серии (97:127, 1-2).

За 5:14 до конца первой половины Муди в окружении трех баскетболистов «Лейкерс» попытался забросить бросок из-под кольца. Дэвис заблокировал попытку, после чего Муди неудачно упал на паркет и подставил руку на пути убегавшего на чужую половину форварда, практически схватив его за ногу. После контакта Дэвис тоже оказался на паркете.

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21 комментарий

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Xell
После этого показывают Грина который одобрительно похвалил Муди. Какие фанаты, такая и команда, ну не умеют нормально ГС проигрывать, а Величие чемпионов в том числе строится и на таком.
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pulyalke
крысиный поступок как и команда
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RAMIK
Свинство всё это. А ещё Грин при падении специально выставил колено, чтоб Дэвиса травмировать.
+31
-8
+23
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Birdman NBA
Xell и Петров, как огонь и вода. Только жалко, что при взаимодействие они в пар не превращаются.
+13
-3
+10
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ARAMIS777
Эпизод забавный.
Но зная травматичность Энтони,за такое Мозеса нужно наказать "По всей строгости закона".
Там же звёзд оберегают,я правильно понимаю?
+13
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Birdman NBA
Ответ Xell
Ну я не нью. Наоборот всегда оптимистичен.
Оптимизма тебе не занимать, с этим не поспоришь)
+3
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Djoyin
Надо было зубами схватить за шнуровку обуви и рычать!
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Xell
Ответ Илья Петров
так ЛАЛ и не возьмут титул, расслабься.
Зато ГС изи выбьют.
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ender
Ответ Djoyin
Надо было зубами схватить за шнуровку обуви и рычать!
Отчислили из команды с формулировкой: "Патамушта жевотнае".
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melliur
Савиньи, надеюсь ему дали не спортивный
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Nikita1981
Что-то в этом плей-офф часто хватают за ноги ))
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Lokomotiv__1992
Грубоват то играют Гс .. много фолов и и возмущений, но не ко всем это относится
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Иван Лапин
Типичные ГСВ, всегда такими были. Неприятная команда и игроки.
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Xell
Ответ Birdman NBA
Xell и Петров, как огонь и вода. Только жалко, что при взаимодействие они в пар не превращаются.
Ну я не нью. Наоборот всегда оптимистичен.
+1
-1
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