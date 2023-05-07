Энтони Дэвис: «Хочу вернуться к доминированию в обороне»

Форвард « » после победы над « » (127:97, 2-1) отметил, что его приоритетом в текущем розыгрыше плей-офф являются оборонительные действия.

«Это был моей задачей на протяжении всего плей-офф – просто защищать трехсекундную зону. Во второй встрече я этого не делал. Просто возвращаюсь к тому, что должен делать. Хочу вернуться к доминирующей игре в обороне.

Мы были одной из лучших защитных команд, если не лучшей после перерыва на Матч всех звезд. Против «Уорриорз» сложно обороняться, но мы знаем, что способны на это», – заявил Дэвис.

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