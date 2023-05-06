Девин Букер о Деандре Эйтоне: «Энергия и старание всегда должны быть на высоком уровне»

Атакующий защитник « » прокомментировал решение тренера посадить центрового на скамейку в конце 3-го матча серии плей-офф против « » (121:114, 1-2).

«Мы играем уже достаточно давно, чтобы понимать, что не каждый матч будет твоим матчем. Энергия и старание всегда должны быть на высоком уровне, особенно на данном этапе сезона.

Нельзя слишком волноваться, нельзя забивать себе голову, и сегодня я увидел, что именно это произошло с Эйтоном. Поэтому я старался просто взбодрить его к следующему владению мячом», – сказал Букер.

Эйтон завершил матч с 4 очками и 9 подборами, после чего отказался выйти к журналистам.

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