Девин Букер о Деандре Эйтоне: «Энергия и старание всегда должны быть на высоком уровне»

Теги Денвер Финикс НБА НБА плей-офф Девин Букер Деандре Эйтон Баскетбол

Атакующий защитник «Финикса» Девин Букер прокомментировал решение тренера посадить центрового Деандре Эйтона на скамейку в конце 3-го матча серии плей-офф против «Денвера» (121:114, 1-2).

«Мы играем уже достаточно давно, чтобы понимать, что не каждый матч будет твоим матчем. Энергия и старание всегда должны быть на высоком уровне, особенно на данном этапе сезона.

Нельзя слишком волноваться, нельзя забивать себе голову, и сегодня я увидел, что именно это произошло с Эйтоном. Поэтому я старался просто взбодрить его к следующему владению мячом», – сказал Букер.

Эйтон завершил матч с 4 очками и 9 подборами, после чего отказался выйти к журналистам.

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13 комментариев

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Денис Храпунов
Беда с Эйтон в том, что он из-за своих ментальных проблем, даже не старается. За него Дюрант рубится в краске, это нелепо. Австралийский деревенщина даёт больше импакта. Так просто нельзя. Не забивать через Джамала из под кольца тоже нельзя. Идеально сложенный центр, с широким набором умений, но мягкий как мармеладный мишка.
+29
-1
+28
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ExplodingSun
Ответ Tolball
Может не в "своей" команде,бывает так,а может по жизни безнадежен,со временем увидим...
если центровой в команде с Крисом Полом "не в своей команде" - это плохой центровой.
+25
-2
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Айрат Ситдиков
Эйтон просто ментальный монстр) но вообще надеюсь, что-то смогут с ним сделать…
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Вадим Дзахоев
Букер для Финикса-как Батлер для Майами. При живых КейДи и Крысе первая звезда
+6
-6
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gfif13
Не захотели на Тёрнера менять - мало им этого показалось. А Майлз в полном порядке..
+1
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Вадим Дзахоев
Ответ Andre Andre
Эйтону и Полу 60 в год… по хорошему в по на 20 максимум тянут
Полу-то ладно еще. Но Эйтон на такие деньги и близко не наиграл
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Tolball
Ответ Денис Храпунов
Беда с Эйтон в том, что он из-за своих ментальных проблем, даже не старается. За него Дюрант рубится в краске, это нелепо. Австралийский деревенщина даёт больше импакта. Так просто нельзя. Не забивать через Джамала из под кольца тоже нельзя. Идеально сложенный центр, с широким набором умений, но мягкий как мармеладный мишка.
Может не в "своей" команде,бывает так,а может по жизни безнадежен,со временем увидим...
+1
-1
0
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MaxL1985
Ответ Денис Храпунов
Беда с Эйтон в том, что он из-за своих ментальных проблем, даже не старается. За него Дюрант рубится в краске, это нелепо. Австралийский деревенщина даёт больше импакта. Так просто нельзя. Не забивать через Джамала из под кольца тоже нельзя. Идеально сложенный центр, с широким набором умений, но мягкий как мармеладный мишка.
Австралийский деревенщина это кто?
0
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Денис Храпунов
Ответ MaxL1985
Австралийский деревенщина это кто?
Лэндейл
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Илья Купол
Ответ gfif13
Не захотели на Тёрнера менять - мало им этого показалось. А Майлз в полном порядке..
они не захотели?? финикс как раз пытался сделать сэт летом, но Индиана пожадничала
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frenemy
Ответ gfif13
Не захотели на Тёрнера менять - мало им этого показалось. А Майлз в полном порядке..
Так с Тернером схожие проблемы ведь. Тоже вроде скилловой бигмен и также регулярно мягко себя проявляет в краске. Сколько раз его ругали за то, что не может подборы нормально делать. И то регулярка была ещё
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