Деандре Эйтон оперся на плечо Николы Йокича во время ключевого спорного мяча
«Финикс» в воскресенье выиграл у «Денвера» со счетом 129:124 и сравнял счет в серии – 2-2.
В одном из ключевых моментов матча на последней минуте центровой «Санз» Деандре Эйтон оперся на плечо лидера «Наггетс» Николы Йокича, игроки в этот момент боролись за спорный мяч при «+3».
Мяч оказался у Девина Букера, который реализовал два тактических штрафных и значительно приблизил «Финикс» к победе.
Йокич пытался оспорить эпизод с одним из судей, но безуспешно.
Эйтон играет на уровне Лейндела, недоволен тренером и партнерами( см. его игнорирования Пола)
Бегли где - то в Детройте обитает, всеми забыт
Джексон пока держится, но тоже весело вылетел в этом году
Дончич толстеет, и не попадает даже в плей-инн, капризничает и спорит с судьями
Янг вроде как на обмене, токсичен и цыганист
Мо Бамба имеет статут скорей резервиста лиги
А еще 9 был Нокс, 13 - Джером РОбинсон( он где вообще?) 16 - Заир Смит
Так и глядишь, стабильная карьера у Микаеля Бриджеса, и Шай прогрессирует сильно, но и Уенделл Картер хоть и звездой не стал, всяко лучше Бамбы и Бегли
То ли дело смотреть как нейтральный болельщик. И вот здесь становится очевидно, что тянут Финикс ого-ого. Особенно в начале матча защита против Дюранта и Букера - раздавали фолы даже просто рядом стоящим людям.
Да, я болею за Даллас, если что)