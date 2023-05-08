«Финикс» в воскресенье выиграл у « » со счетом 129:124 и сравнял счет в серии – 2-2.

В одном из ключевых моментов матча на последней минуте центровой «Санз» оперся на плечо лидера «Наггетс» , игроки в этот момент боролись за спорный мяч при «+3».

Мяч оказался у Девина Букера, который реализовал два тактических штрафных и значительно приблизил « » к победе.

Йокич пытался оспорить эпизод с одним из судей, но безуспешно.

Кто лучший игрок этого плей-офф?