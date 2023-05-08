Деандре Эйтон оперся на плечо Николы Йокича во время ключевого спорного мяча

Теги Денвер Финикс НБА видео судьи НБА плей-офф Никола Йокич Деандре Эйтон Баскетбол

«Финикс» в воскресенье выиграл у «Денвера» со счетом 129:124 и сравнял счет в серии – 2-2.

В одном из ключевых моментов матча на последней минуте центровой «Санз» Деандре Эйтон оперся на плечо лидера «Наггетс» Николы Йокича, игроки в этот момент боролись за спорный мяч при «+3».

Мяч оказался у Девина Букера, который реализовал два тактических штрафных и значительно приблизил «Финикс» к победе.

Йокич пытался оспорить эпизод с одним из судей, но безуспешно.

Кто лучший игрок этого плей-офф?

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17 комментариев

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Виталий Попов
ну вот и судейство подъехало
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+56
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Ужратый Гусениц
А я только сейчас понял, что у того драфта( очень глубокого, как думалось) начались проблемы
Эйтон играет на уровне Лейндела, недоволен тренером и партнерами( см. его игнорирования Пола)
Бегли где - то в Детройте обитает, всеми забыт
Джексон пока держится, но тоже весело вылетел в этом году
Дончич толстеет, и не попадает даже в плей-инн, капризничает и спорит с судьями
Янг вроде как на обмене, токсичен и цыганист
Мо Бамба имеет статут скорей резервиста лиги
А еще 9 был Нокс, 13 - Джером РОбинсон( он где вообще?) 16 - Заир Смит
Так и глядишь, стабильная карьера у Микаеля Бриджеса, и Шай прогрессирует сильно, но и Уенделл Картер хоть и звездой не стал, всяко лучше Бамбы и Бегли
+39
-2
+37
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Sweetener
Ответ Alexandr Sabo
Я думал Эмбиид плакса, но тут экс-МВП не отстаёт. Денвер поплыл, решили ,что свипанут Финикс. Ждём 7 игр.
Финикс выиграл спорный за счёт явного нарушения Эйтона, Йокич на это указал. Концовка матча, разница в одно владение, нервы на пределе. Что по-вашему нужно было сделать Николе - молча побежать в защиту? Совсем терпила что ли?
+27
-2
+25
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Пенс
Ответ Sweetener
Финикс выиграл спорный за счёт явного нарушения Эйтона, Йокич на это указал. Концовка матча, разница в одно владение, нервы на пределе. Что по-вашему нужно было сделать Николе - молча побежать в защиту? Совсем терпила что ли?
Ему нужно было падать от каждого касания и клянчить фолы. Именно так должен играть тру-мвп. Ну, и залезть на спину тиммейту.
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zetamol
ну чё за бардак?.. А потом "после матча судьи рассмотрели и не нашли в этом моменте нарушения"
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Джинобля
Ответ Tiemme
Ну, одно из десяти липовых нарушений на Йокиче, судьи вернули. Так ведь все равно свистели в пользу Денвера весь матч!!!
Плохо быть фанатиком, объективной картины не увидишь при всем желании...
То ли дело смотреть как нейтральный болельщик. И вот здесь становится очевидно, что тянут Финикс ого-ого. Особенно в начале матча защита против Дюранта и Букера - раздавали фолы даже просто рядом стоящим людям.
Да, я болею за Даллас, если что)
+9
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Mr.Trol
НБА решила растянуть эту прекрасную серию. Ожидаемо.
+6
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Пользователь заблокирован
Эйтон и Йокич: когда враги на площадке становятся братьями по оружию! 🏀欄🌟
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Сергей Пузанков
Фокич попытался оспорить эпизод, но судья показал ему жест «слишком белый чтобы качать права»
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ArizonaCactus
Ответ Джинобля
Плохо быть фанатиком, объективной картины не увидишь при всем желании... То ли дело смотреть как нейтральный болельщик. И вот здесь становится очевидно, что тянут Финикс ого-ого. Особенно в начале матча защита против Дюранта и Букера - раздавали фолы даже просто рядом стоящим людям. Да, я болею за Даллас, если что)
А ты с чего вдруг взвалил на себя такое тяжкое бремя оценивать других? Судьи сегодня насвистели в обе стороны очень много странного. Но на Йокиче свистели вообще все подряд! Это неоспоримый факт! Ему достаточно было сделать только движение в сторону кольца, как раздавался свисток. Пробежек штуки три у Денвера не заметили, мяч выкинутый Денвером на свою половину без касания со стороны Финикса посчитали с касанием и просто подарили простой бросок Мюррею. И такого было до хрена! Очень хорошо, что это не повлияло на конечный результат, иначе это было бы просто несправедливо.
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michaeli
Ответ ArizonaCactus
А ты с чего вдруг взвалил на себя такое тяжкое бремя оценивать других? Судьи сегодня насвистели в обе стороны очень много странного. Но на Йокиче свистели вообще все подряд! Это неоспоримый факт! Ему достаточно было сделать только движение в сторону кольца, как раздавался свисток. Пробежек штуки три у Денвера не заметили, мяч выкинутый Денвером на свою половину без касания со стороны Финикса посчитали с касанием и просто подарили простой бросок Мюррею. И такого было до хрена! Очень хорошо, что это не повлияло на конечный результат, иначе это было бы просто несправедливо.
На звёздах которые могут повесить на защитника фол всегда свистят - на Йокиче, на Дюранте, на Леброне. Раньше свистели на Бороде, сейчас поменьше
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