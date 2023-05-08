Никола Йокич о возможной дисквалификации за толчок владельца «Санз»: «НБА должна оберегать игроков. Скоро узнаем»

Теги Денвер Финикс НБА болельщики НБА плей-офф Никола Йокич Мэтью Ишбия Баскетбол

Центровой «Денвера» Никола Йокич ответил на вопрос, не боится ли получить дисквалификацию за толчок владельца «Финикса» Мютью Ишбии в паузе четвертого матча.

«Лига не станет защищать меня? Они встанут на сторону болельщика, будут оберегать его?

Знал ли я, кто этот человек? Знал, но в той ситуации он был обычным болельщиком. Шла игра, в такой ситуации он болельщик на трибуне.

Судья сказал мне, что я пихнул болельщика. Но он это начал, он первым использовал руки. Мне кажется, НБА должна оберегать нас. Возможно, я ошибаюсь. Скоро узнаем», – сказал Йокич.

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34 комментария

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RAFA_EL
Если дадут дисквал,это будет скандал.
+65
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Инстаграм Любовь
Если НБА это лига игроков, то никакой дисквалифиции не должно быть. Серия будет очень огненной последние 2-3 игры и без Джокера это будет совсем не то.
Тем более Никола практически ничего и не сделал. Ему, кстати, повезло, что владелец Санс не чернокожий
+61
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+52
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La seul
Так а зачем надо было удерживать мяч, отбрасывать его в сторону , а потом еще претендовать на попадание к Шаку за это «падение»?
Не верю, что НБА лишит эту серию зрелищности из-за этого товарища
+35
-2
+33
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quznez
Болела мешающий игре, удаляется на (свежий воздух). Без вариантов.
+23
-2
+21
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ARAMIS777
Ответ Инстаграм Любовь
Если НБА это лига игроков, то никакой дисквалифиции не должно быть. Серия будет очень огненной последние 2-3 игры и без Джокера это будет совсем не то. Тем более Никола практически ничего и не сделал. Ему, кстати, повезло, что владелец Санс не чернокожий
Поддерживаю. Если бы он был чернокожий,для Николы это был бы приговор.
+19
-4
+15
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Вадим flanec
Ответ RAFA_EL
Если дадут дисквал,это будет скандал.
Как будто скандалов не было в нынешнем сезоне и предыдущих.
+14
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HF44
Ответ Alexandr Sabo
Защищать игроков? Йокича? Ладно бы это был Айзея Томас(младший), а кто вышел с площадки в зону зрителей? Зритель напал? Никола, не надо трогать болельщиков. Они деньги приносят, тебе в частности.
А то что он задержал и помешал ввести мяч - это нормально?
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Antuanych
Технический фол - достаточное наказание. Ничего страшного там не произошло, что-бы дисквалифицировать Николая.
+7
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Чудинов Дмитрий
Ответ Илья Купол
там все равно аут. Мяч бы через судью вводили
так судья не ждет тех, кто лежит в зретелях. НИКОГДА.
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Чудинов Дмитрий
Ответ Илья Купол
пока Окоги валялся за пределами площадки мяч бы все равно не ввели. Так что действие от Николы совершенно бессмысленноп
алё, то, что Окоги лежит в зрителях, никак не влияет на остановку игры. Йокич и хотел реализовать численное преимущество.
+8
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ARAMIS777
Дал сегодня Никола рок-н-ролла.
+3
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Odissey ru
владельцу Денвера нужно теперь найти что-то в своих штанах и достойно ОТВЕТИТЬ ученику крыса Пола из Финикса...
+3
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Skeleton64
Никола очень жёсткий мужик, и никто не должен стоять у него на пути
+3
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vlasovsport
Ответ ARAMIS777
Поддерживаю. Если бы он был чернокожий,для Николы это был бы приговор.
Если бы его звали Дреймонд - это бы бы приговор!
+1
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ST-L
Ответ RAFA_EL
Если дадут дисквал,это будет скандал.
Скандал для НБА - в целом неплохая ситуация, будет повышенное внимание к лиге и играм
+3
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RAFA_EL
Ответ Вадим flanec
Как будто скандалов не было в нынешнем сезоне и предыдущих.
тут будет скандал скандальный!
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Roman Boroveev
Ответ Light Yagami
Надо Ёкичу дисквал выписывать на следующий матч, будет интересная серия.
Не красиво. Красивее Бук-Дюра по 100 вместе набирать будут)
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Южка
Ответ aarau
страхинью надо было позвать и второго этого... как его...
Подстраховать?
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RAFA_EL
Ответ ST-L
Скандал для НБА - в целом неплохая ситуация, будет повышенное внимание к лиге и играм
так это убьет серию > снизит интерес к серии
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Сергей Пузанков
Ответ Инстаграм Любовь
Если НБА это лига игроков, то никакой дисквалифиции не должно быть. Серия будет очень огненной последние 2-3 игры и без Джокера это будет совсем не то. Тем более Никола практически ничего и не сделал. Ему, кстати, повезло, что владелец Санс не чернокожий
Подожди ещё, щас выяснится, что у него прадедушка был коренным, а сестра небинарная - и понесётся
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ARAMIS777
Ответ vlasovsport
Если бы его звали Дреймонд - это бы бы приговор!
Это были бы вилы. :)
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Mikl_5555
Ответ Инстаграм Любовь
Если НБА это лига игроков, то никакой дисквалифиции не должно быть. Серия будет очень огненной последние 2-3 игры и без Джокера это будет совсем не то. Тем более Никола практически ничего и не сделал. Ему, кстати, повезло, что владелец Санс не чернокожий
Не чернокожий и не трансгендер..
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