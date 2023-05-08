Никола Йокич о возможной дисквалификации за толчок владельца «Санз»: «НБА должна оберегать игроков. Скоро узнаем»
Центровой «Денвера» Никола Йокич ответил на вопрос, не боится ли получить дисквалификацию за толчок владельца «Финикса» Мютью Ишбии в паузе четвертого матча.
«Лига не станет защищать меня? Они встанут на сторону болельщика, будут оберегать его?
Знал ли я, кто этот человек? Знал, но в той ситуации он был обычным болельщиком. Шла игра, в такой ситуации он болельщик на трибуне.
Судья сказал мне, что я пихнул болельщика. Но он это начал, он первым использовал руки. Мне кажется, НБА должна оберегать нас. Возможно, я ошибаюсь. Скоро узнаем», – сказал Йокич.
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Тем более Никола практически ничего и не сделал. Ему, кстати, повезло, что владелец Санс не чернокожий
Не верю, что НБА лишит эту серию зрелищности из-за этого товарища