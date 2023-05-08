Центровой « » ответил на вопрос, не боится ли получить дисквалификацию за толчок владельца « » Мютью Ишбии в паузе четвертого матча.

«Лига не станет защищать меня? Они встанут на сторону болельщика, будут оберегать его?

Знал ли я, кто этот человек? Знал, но в той ситуации он был обычным болельщиком. Шла игра, в такой ситуации он болельщик на трибуне.

Судья сказал мне, что я пихнул болельщика. Но он это начал, он первым использовал руки. Мне кажется, должна оберегать нас. Возможно, я ошибаюсь. Скоро узнаем», – сказал Йокич.

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