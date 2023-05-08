Никола Йокич пихнул нового владельца «Финикса»

Теги происшествия Денвер Финикс НБА Никола Йокич Мэтью Ишбия Баскетбол

Центровой «Денвера» Никола Йокич поучаствовал в перепалке с новым владельцем «Санс» Мэтом Ишбией во время четвертого матча серии полуфинала Западной конференции.

Инцидент произошел в концовке второй четверти. Мяч ушел от баскетболистов «Финикса», и Йокич хотел поскорее ввести его в игру, чтобы начать быструю атаку, пока один из соперников лежит. Ишбия сначала зажал мяч в руках, а потом выбил его в сторону. После легкого толчка серба он изобразил падение.

За взаимодействие с болельщиком Йокич был наказан техническим замечанием. Потенциально ему может грозить дисквалификация.

Мэт Ишбия приобрел «Финикс» в феврале 2023 года за 4 млрд долларов. Он сам играл в баскетбол на студенческом уровне и был чемпионом NCAA в составе Мичиган Стэйт.

«Денвер» ведет в серии с «Финиксом» 2-1.

33 комментария

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ВинниПох
владелец нафлопил Йокичу технарь
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Александр Митраков
Там охранник владельца ещё Йокича толкнул. И его, и самого олигарха нужно было удалять из зала
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jonnysilverhand01
Ответ Александр Митраков
Там охранник владельца ещё Йокича толкнул. И его, и самого олигарха нужно было удалять из зала
В США нет олигархов, там только бизнесмены … это же тебе не РФ
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Malay Saratov
Ответ jonnysilverhand01
В США нет олигархов, там только бизнесмены … это же тебе не РФ
Ага, верим. И миллиарды на избирательные кампании эти бизнесмены вкладывают потому что не олигархи.
Вот так вот просто: "На тебе миллиард, а когда станешь Президентом-забудь меня, ты мне ничем не обязан"
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Ola BP
А что у нас в комментариях за петушиный персонаж разблокирован?
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nik nik
Мог бы и сам технарь пробить
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Danya Black
Ответ Марсель Объелся
У этих владельцев Санс всё не слава богу. Один к своим сотрудницам домогается, второй с Йокичем толкаться лезет 🤷‍♂️
Это каким место надо смотреть, чтоб написать, что еще владелец лезет толкаться..🤷‍♂️🤷‍♂️🤷‍♂️🤷‍♂️
+5
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jonnysilverhand01
Ответ Ola BP
А что у нас в комментариях за петушиный персонаж разблокирован?
Так вроде тебя не блокировали …
+9
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Djoyin
Ишбия это новая опция Suns в игре. Не "жирный кот", а фанат своих подопечных
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dem
Его охранник на фоне серба выглядит как бородатый подросток.
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ta1ib
Ответ jonnysilverhand01
Миллиарды чего ? Тенге ? Ты вообще знаешь выборную систему США и как проходят избирательные компании ? Что то я там лоббирование своих интересов президентом никогда не видел, если можешь возразить, приведи пример, в США у президента полномочий раз в пять меньше чем в РФ, он там больше для показухи и международной политики, недавно один Трамп уже попытался в Капитолии остаться, чуть не присел потом на большой срок. По поводу денег, как пример, Барак Обама получил 60 млн. долларов за одну книгу только от издательства в день публикации, плюс процент с продаж, а ты об олигархах каких то … в США их нет, а любой долларовый миллиардер, это владелец крупной компании в какой либо отрасли экономики, и начинали они все с простых менеджеров и работяг, а не потому что дружили с каким то там помощником Собчака в СПБ …
Вы наверное и в свободу слова, честные суды, неприкосновенность частной собственности верите? Ну право, не моча, а божья роса🤦‍♂️
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Чубака из половины Шака
Сказ о том, как Никола с болельщиком мяч не поделил. Сейчас начнут мусолить этот момент под разным углом, в различных позах.
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jonnysilverhand01
Ответ Danya Black
он украл мвп.
Дюрант это ты ? Разлогинься !
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Ajaxnl
Ответ ID89
Смешной дурашливый владелец какой. Видимо и результаты ожидаются подобные
Ты тоже не разумный !!! Со мной тут все согласятся. А результат сегодня налицо.
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Danya Black
Ответ Марсель Объелся
Ну он явно поучаствовал в потасовке, учитывая как он грандиозно упал. Я бы ему два штрафных дал после такого
Фол в защите был! Хотя было на грани спорного!
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Марсель Объелся
Ответ Danya Black
Это каким место надо смотреть, чтоб написать, что еще владелец лезет толкаться..🤷‍♂️🤷‍♂️🤷‍♂️🤷‍♂️
Ну он явно поучаствовал в потасовке, учитывая как он грандиозно упал. Я бы ему два штрафных дал после такого
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Артём Альбрехт
Непонятно зачем Йокич так активно забирал мяч, но прям вот "пихнул"?)) там контакт даже не сразу видно)
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Mihel
А Йокич антисемит оказывается 😉
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Tolball
Никола попытался забрать мяч,но тот не отдавал и тем самым провоцировал,обычного болелу могли спокойно из зала удалить,ну а технарь Йокичу справедлив,все же нужно себя держать в руках,ну и понятно никакой дисквалификации ему не дадут.
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