Никола Йокич пихнул нового владельца «Финикса»

Центровой «Денвера» Никола Йокич поучаствовал в перепалке с новым владельцем «Санс» Мэтом Ишбией во время четвертого матча серии полуфинала Западной конференции.

Инцидент произошел в концовке второй четверти. Мяч ушел от баскетболистов «Финикса», и Йокич хотел поскорее ввести его в игру, чтобы начать быструю атаку, пока один из соперников лежит. Ишбия сначала зажал мяч в руках, а потом выбил его в сторону. После легкого толчка серба он изобразил падение.

За взаимодействие с болельщиком Йокич был наказан техническим замечанием. Потенциально ему может грозить дисквалификация.

Мэт Ишбия приобрел «Финикс» в феврале 2023 года за 4 млрд долларов. Он сам играл в баскетбол на студенческом уровне и был чемпионом NCAA в составе Мичиган Стэйт.

«Денвер» ведет в серии с «Финиксом» 2-1.