Никола Йокич: «Дюрэнт и Букер – два лучших скорера на сегодняшний день»
Центровой «Денвера» Никола Йокич назвал лидеров «Финикса» Девина Букера и Кевина Дюрэнта лучшими скорерами НБА на сегодняшний день.
«Мы знаем, кто представляет для нас проблему. Мы знаем, кого нам нужно остановить, но это талантливые игроки. Они создают нам проблему.
Я бы сказал, что на сегодняшний день Дюрэнт и Букер – два лучших скорера в лиге, которые сами могут создать момент для броска, а также могут справиться с двойной опекой и забросить тяжелый мяч», – сказал Йокич.
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