Никола Йокич: «Дюрэнт и Букер – два лучших скорера на сегодняшний день»

Теги Денвер Финикс НБА Кевин Дюрэнт НБА плей-офф Никола Йокич Девин Букер Баскетбол

Центровой «Денвера» Никола Йокич назвал лидеров «Финикса» Девина Букера и Кевина Дюрэнта лучшими скорерами НБА на сегодняшний день.

«Мы знаем, кто представляет для нас проблему. Мы знаем, кого нам нужно остановить, но это талантливые игроки. Они создают нам проблему.

Я бы сказал, что на сегодняшний день Дюрэнт и Букер – два лучших скорера в лиге, которые сами могут создать момент для броска, а также могут справиться с двойной опекой и забросить тяжелый мяч», – сказал Йокич.

«Финикс» удержался в плей-офф! 86 очков Букера и Дюрэнта – режим видеоигры в реальном мире

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10 комментариев

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Nikita Dorodenko
Йокич через недельку: «Карри и Томпсон - два лучших скорера на сегодняшний день»
+28
-3
+25
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BT
Ответ Nikita Dorodenko
Йокич через недельку: «Карри и Томпсон - два лучших скорера на сегодняшний день»
Каждому овощу свое время, как говорит народная мудрость.
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+5
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omega pepega
по факту
+2
-1
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Goshan700
Ответ Xell
А Карри?
это даже не подлжит обсуждению
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БолелА
Да ладно)
0
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