Центровой « » назвал лидеров « » и Кевина Дюрэнта лучшими скорерами на сегодняшний день.

«Мы знаем, кто представляет для нас проблему. Мы знаем, кого нам нужно остановить, но это талантливые игроки. Они создают нам проблему.

Я бы сказал, что на сегодняшний день Дюрэнт и Букер – два лучших скорера в лиге, которые сами могут создать момент для броска, а также могут справиться с двойной опекой и забросить тяжелый мяч», – сказал Йокич.

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