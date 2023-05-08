Майкл Мэлоун о техническом Йокичу за толчок владельца «Санз»: «Безумие. Он должен был отдать мяч»

Теги Денвер Финикс НБА судьи НБА плей-офф Майкл Мэлоун Никола Йокич Мэтью Ишбия Баскетбол

Главный тренер «Денвера» Майкл Мэлоун назвал «безумием» решение судей выписать технический фол центровому Николе Йокичу за толчок владельца «Финикса» Мэта Ишбии в паузе матча.

«Никола хотел взять мяч, но какой-то болельщик схватил его и хотел быть частью игры. Просто отдай мяч, приятель.

Меняет ли ситуацию тот факт, что это владелец «Финикса»? Да мне плевать», – заявил Мэлоун.

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3 комментария

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Мурзин Ринат
Мэлоун прав, если был бы обычный, то сразу бы их зала вывели, скандал из ничего
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Olga.t
Вот именно, что в тот момент перед Иокичем был не владелец команды соперников, а какой-то болельщик. В азарте игры спортсмен чинов не разбирает, его цель - мяч, который надо быстро вводить в игру.
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