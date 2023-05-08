Майкл Мэлоун о техническом Йокичу за толчок владельца «Санз»: «Безумие. Он должен был отдать мяч»
Главный тренер «Денвера» Майкл Мэлоун назвал «безумием» решение судей выписать технический фол центровому Николе Йокичу за толчок владельца «Финикса» Мэта Ишбии в паузе матча.
«Никола хотел взять мяч, но какой-то болельщик схватил его и хотел быть частью игры. Просто отдай мяч, приятель.
Меняет ли ситуацию тот факт, что это владелец «Финикса»? Да мне плевать», – заявил Мэлоун.
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