Джоэл Эмбиид: «Игроки должны проявлять себя»

Центровой «Филадельфии» , не называя конкретных имен, заявил, что игроки его команды были недостаточно активны в 3-м матче серии плей-офф против « » (102:114, 1-2).

«Я считаю, что игроки должны проявлять себя.

Я должен делать свою работу. Все парни знают свою роль, и все должны делать свою работу. Игроки должны проявлять себя. Конечно, можно вносить любые коррективы, но если игроки не проявляют себя и не набирают очки, то это наша вина. Я думаю, что это зависит от нас», – сказал Эмбиид.

В двух последних матчах против «Селтикс» реализовал в сумме 5 из 28 с игры. Это худший результат в карьере игрока для отрезка из двух встреч (регулярка и плей-офф), когда он совершает как минимум 20 попыток.

Надежный «Бостон» и вялый Харден испортили MVP-вечер Эмбииду. А сам Джоэл чуть не раздавил ногой голову соперника (случайно)