Джоэл Эмбиид: «Игроки должны проявлять себя»

Теги Бостон Филадельфия НБА Джеймс Харден НБА плей-офф Джоэл Эмбиид Баскетбол

Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид, не называя конкретных имен, заявил, что игроки его команды были недостаточно активны в 3-м матче серии плей-офф против «Бостона» (102:114, 1-2).

«Я считаю, что игроки должны проявлять себя.

Я должен делать свою работу. Все парни знают свою роль, и все должны делать свою работу. Игроки должны проявлять себя. Конечно, можно вносить любые коррективы, но если игроки не проявляют себя и не набирают очки, то это наша вина. Я думаю, что это зависит от нас», – сказал Эмбиид.

В двух последних матчах против «Селтикс» Джеймс Харден реализовал в сумме 5 из 28 с игры. Это худший результат в карьере игрока для отрезка из двух встреч (регулярка и плей-офф), когда он совершает как минимум 20 попыток.

Надежный «Бостон» и вялый Харден испортили MVP-вечер Эмбииду. А сам Джоэл чуть не раздавил ногой голову соперника (случайно)

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6 комментариев

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pele_kan
а кто не будет проявлять себя, тому мы бороду подрежем, добавил Эмбид)
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Klna Jislime
Чет Жоэлька кексик видимо... С его то габаритами должен играть в по намного жестче
+4
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Abdulla
Ни хрена себе философ...Сам-то понял, что сказал? Масло масленое.
+3
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Lokomotiv__1992
Харден норм видимо проявил себя в стриптиз-баре )
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LBJ236
Ответ Klna Jislime
Чет Жоэлька кексик видимо... С его то габаритами должен играть в по намного жестче
Он с травмой играет, неужели непонятно? Кексик, это игра твоего Дэвиса во 2-ом матче.
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