Выживший после стрельбы в Университете Мичиган Стэйт студент посетит 4-й матч «Сиксерс» – «Селтикс» в качестве гостя Джеймса Хардена

Теги Бостон Филадельфия НБА Джеймс Харден НБА плей-офф Баскетбол

Разыгрывающий «Филадельфии» Джеймс Харден выполнит обещание, которое он дал два месяца назад студенту, пострадавшему в результате стрельбы в Университете Мичиган Стэйт.

20-летний Джон Хао был ранен в спину во время нападения на университет 13 февраля и остался парализованным ниже груди. Находясь в больнице, студент познакомился с Харденом, большим поклонником которого он является. Звездный баскетболист узнал о ситуации и помог с расходами на лечение. Тогда же Харден пообещал пригласить Хао на один из матчей.

В воскресенье Хао посетит 4-й матч серии плей-офф между «Филадельфией» и «Бостоном» (1-2).

Надежный «Бостон» и вялый Харден испортили MVP-вечер Эмбииду. А сам Джоэл чуть не раздавил ногой голову соперника (случайно)

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6 комментариев

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McLARENf1
Джеймс, красавчик, да и себе на матч мотивации добавит👏
+17
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+17
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Денис Золотов
Хоть и фанат Бостона, но за такие поступки только уважение к Хардену. Мотивация затащить 4 матч будет у Филы
+13
0
+13
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AnSw33r
ну борода не об0срись
+4
0
+4
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Анастасия Прудникова
Уважение, что парня морально поддерживают.
+2
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fcsmalex
Ответ AnSw33r
ну борода не об0срись
не обосрался и подписал кроссовки которые подарил парню
+1
0
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Даниил Мамыкин
Ответ McLARENf1
Джеймс, красавчик, да и себе на матч мотивации добавит👏
По факту добавил
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