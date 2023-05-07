Выживший после стрельбы в Университете Мичиган Стэйт студент посетит 4-й матч «Сиксерс» – «Селтикс» в качестве гостя Джеймса Хардена

Разыгрывающий «Филадельфии» выполнит обещание, которое он дал два месяца назад студенту, пострадавшему в результате стрельбы в Университете Мичиган Стэйт.

20-летний Джон Хао был ранен в спину во время нападения на университет 13 февраля и остался парализованным ниже груди. Находясь в больнице, студент познакомился с Харденом, большим поклонником которого он является. Звездный баскетболист узнал о ситуации и помог с расходами на лечение. Тогда же Харден пообещал пригласить Хао на один из матчей.

В воскресенье Хао посетит 4-й матч серии плей-офф между «Филадельфией» и «Бостоном» (1-2).

Надежный «Бостон» и вялый Харден испортили MVP-вечер Эмбииду. А сам Джоэл чуть не раздавил ногой голову соперника (случайно)