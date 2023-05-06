Джоэл Эмбиид – Джеймсу Хардену: «Оставайся агрессивным, продолжай бросать»

Теги Бостон Филадельфия НБА Джеймс Харден НБА плей-офф Джоэл Эмбиид Баскетбол

Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид дал совет одноклубнику Джеймсу Хардену, который испытывал серьезные трудности с реализацией во втором и третьем матчах серии с «Бостоном» (1-2).

«Мой совет? Мы разговариваем, обсуждаем события, я сказал, что ему надо продолжать бросать. Быть агрессивным. Найти золотую середину, не перебарщивать, но и не сбавлять обороты.

В каком-то матче у тебя будет залетать многое, сложные броски, где-то нет. Тогда нужно находить другие способы воздействия на игру», – заявил Эмбиид.

В двух последних матчах с «Селтикс» Харден реализовал в сумме 5 из 28 с игры. Это худший результат в карьере игрока для отрезка из двух встреч (регулярка и плей-офф), когда он совершает как минимум 20 попыток.

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6 комментариев

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AEZAKMI228
Я как знал что в фили все будут говорить хардену "играть агрессивнее" в этом плове. Методичка у них уже
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Jerry Rodrogha
Ответ Swhat
По последнему матчу создаётся впечатление Бостон играет расслабленно и может прибавить. Фила на пределе и этого не хватает. Если Харден не вернет бросок шансов нет.
Да не сказал бы. Напряженный матч вышел третий. Обе команды выкладывались. Серия Бостон - Фила это классика. Тем более, что и в нынешней сборке они уже который раз играют.
+4
-1
+3
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Swhat
По последнему матчу создаётся впечатление Бостон играет расслабленно и может прибавить.
Фила на пределе и этого не хватает.
Если Харден не вернет бросок шансов нет.
+4
-2
+2
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NikolayOss
C’mon let’s shoot
+3
-1
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Артём Голобородько
Как фанат Селтикс поддерживаю, пусть продолжает ☘️😁
+2
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Swhat
Ответ Jerry Rodrogha
Да не сказал бы. Напряженный матч вышел третий. Обе команды выкладывались. Серия Бостон - Фила это классика. Тем более, что и в нынешней сборке они уже который раз играют.
Отрыв в плюс минус 8 очков почти всю игру был
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