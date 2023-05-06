Центровой «Филадельфии» дал совет одноклубнику , который испытывал серьезные трудности с реализацией во втором и третьем матчах серии с « » (1-2).

«Мой совет? Мы разговариваем, обсуждаем события, я сказал, что ему надо продолжать бросать. Быть агрессивным. Найти золотую середину, не перебарщивать, но и не сбавлять обороты.

В каком-то матче у тебя будет залетать многое, сложные броски, где-то нет. Тогда нужно находить другие способы воздействия на игру», – заявил Эмбиид.

В двух последних матчах с «Селтикс» Харден реализовал в сумме 5 из 28 с игры. Это худший результат в карьере игрока для отрезка из двух встреч (регулярка и плей-офф), когда он совершает как минимум 20 попыток.

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