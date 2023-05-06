Эксперт НБА Чарльз Баркли считает, что чемпионом в этом сезоне станет « ».

«Денвер» пройдет «Финикс». Думаю, эта команда в итоге и выиграет чемпионат. У них есть все необходимое.

Джамал Мюррэй восстановился и набрал форму. С Николой все понятно, хотя мы недооцениваем его. Их генеральный менеджер собрал шикарный состав, у них сильная скамейка, отличный резерв.

«Денвер» является моим фаворитом на Западе, думаю, они в итоге станут чемпионами НБА», – заявил Баркли.

«Наггетс» ведут в серии второго раунда с « » со счетом 2-1.

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