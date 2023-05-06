Чарльз Баркли: «Денвер» выиграет чемпионат»
Эксперт НБА Чарльз Баркли считает, что чемпионом в этом сезоне станет «Денвер».
«Денвер» пройдет «Финикс». Думаю, эта команда в итоге и выиграет чемпионат. У них есть все необходимое.
Джамал Мюррэй восстановился и набрал форму. С Николой Йокичем все понятно, хотя мы недооцениваем его. Их генеральный менеджер собрал шикарный состав, у них сильная скамейка, отличный резерв.
«Денвер» является моим фаворитом на Западе, думаю, они в итоге станут чемпионами НБА», – заявил Баркли.
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- пошли огород пропалывать)))
чем эта скамейка сильнее ролевиков финикса по общему уровню навыков?) не совсем понятно