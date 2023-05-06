Чарльз Баркли: «Денвер» выиграет чемпионат»

Теги Денвер Финикс НБА Чарльз Баркли НБА плей-офф Никола Йокич Баскетбол

Эксперт НБА Чарльз Баркли считает, что чемпионом в этом сезоне станет «Денвер».

«Денвер» пройдет «Финикс». Думаю, эта команда в итоге и выиграет чемпионат. У них есть все необходимое.

Джамал Мюррэй восстановился и набрал форму. С Николой Йокичем все понятно, хотя мы недооцениваем его. Их генеральный менеджер собрал шикарный состав, у них сильная скамейка, отличный резерв.

«Денвер» является моим фаворитом на Западе, думаю, они в итоге станут чемпионами НБА», – заявил Баркли.

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37 комментариев

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ke-ke
В ход заклятия пошли
+66
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+65
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ВладиславМартынов
Ответ Михаил Зюбин
Пойду деньги которые на море откладывал на Денвер грузану, и потом, в место Анапы, семью повезу в Дубае.
бро, ты выиграешь, если даже проиграешь деньги, ведь в любом случае не придётся ехать в Анапу
+54
-2
+52
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Михаил Зюбин
Пойду деньги которые на море откладывал на Денвер грузану, и потом, в место Анапы, семью повезу в Дубае.
+39
-1
+38
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Вадим flanec
Ответ Михаил Зюбин
Пойду деньги которые на море откладывал на Денвер грузану, и потом, в место Анапы, семью повезу в Дубае.
- а потом меня жена разбудит и скажет
- пошли огород пропалывать)))
+40
-2
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Oleg961
Нашел способ как помочь своему Финиксу )))
+22
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kazuma
ну за что блин?
+19
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denrbw94
шикарная скамейка = новичок беляш, Брюс Браун без броска и 36 летний Грин.
чем эта скамейка сильнее ролевиков финикса по общему уровню навыков?) не совсем понятно
+16
-1
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denrbw94
Денвер отлетает от Финикса теперь уже точно видимо, Баркли понял как помочь родной команде и включил режим "гуру пронозов"))
+10
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+9
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XobXob
Чарльз! Ну зачем?!
+9
0
+9
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siberiancom
Победитель пары «Лал» — «ГСВ» чемпик. И Ньюкасл.
+8
-2
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Джонни-массажист
Никола - Чарльз, ну ё моё!!!!!!!......
+5
0
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Roman Boroveev
Ответ kazuma
ну за что блин?
он не первый раз уже
+4
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PhilAN
Ответ Oleg961
Нашел способ как помочь своему Финиксу )))
Чак напрогнозировал - теперь хана Денверу, а так все хорошо начиналось)))
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luck3r
Оставь Денверу хоть какие то шансы, пока они в лучшей форме 😭
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Павел Егоров
Если не лягут, как собаки:)
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MarksLenin
Чак, не надо им плов портить своим прогнозом 😭
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Vapeev
Ответ Михаил Зюбин
Пойду деньги которые на море откладывал на Денвер грузану, и потом, в место Анапы, семью повезу в Дубае.
легенды гласят, что у Баркли аналитика работает с точностью до наоборот. раз сказал, что Денвер победит, надо ставить на поражение Денвера
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Herodotus
Ответ siberiancom
Победитель пары «Лал» — «ГСВ» чемпик. И Ньюкасл.
Нькасл наггетс
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Klna Jislime
Ну от востока думаю на выход в финал нба сейчас уверенно выглядит Бостон, а запад вот хз вот, КД уверен еще сможет нормально навалить в серии с Денвером, да и Лал-Гсв тоже непонятно чего ждать
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Don_Pumpkin
Заканчиваем, Денвер теперь точно ничего не выиграет :( А так хотелось...
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Amanbek Seizhaparov
Ну емае, Чарлз что ты наделал🤣
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kc6nxy8whs
Похороночка)
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Don_Pumpkin
Ответ Вадим flanec
- а потом меня жена разбудит и скажет - пошли огород пропалывать)))
Меня и так жена каждые выходные будит :D Приходится разрываться :D
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Alexandr Sabo
Спасибо, сэр Чарльз! Ты гений
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Abdulla
Ответ Михаил Зюбин
Пойду деньги которые на море откладывал на Денвер грузану, и потом, в место Анапы, семью повезу в Дубае.
Отдых в Эмиратах очень недорогой. Я не знаю, что там по Анапе, но в этом году Египет и Турция возможно дороже, чем Эмираты.
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